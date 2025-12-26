謝龍介造勢「送手槍」？！林楚茵痛斥「製造社會恐慌」：與黑道有何不同？

國民黨近日確定徵召立委謝龍介參選2026台南市長；軍人出身的國民黨副主席季麟連於首場造勢活動上，當場送出一把手槍，更直接在台上組裝好，要謝龍介開一槍，對方也當場將槍高舉響應。對此，民進黨立委林楚茵今（26日）批評，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍，「跟黑道有何不同？」

林楚茵今日於臉書發文指出，國民黨造勢送「手槍」當吉祥物，「公然暴力威脅人民，製造社會恐慌」。她表示，上週北捷無差別攻擊事件讓國人驚魂未定，昨（25日）晚間北捷因一名男子情緒失控，就引起乘客集體恐慌，「結果國民黨台南造勢，國民黨副主席竟然直接『亮槍』，送給謝龍介當造勢吉祥物！」

廣告 廣告

林楚茵痛批，國民黨根本是「暴力集團」代言人，立法院「暴力多數」通過違憲惡法、掏空國庫，看不爽憲法法庭釋憲結果，今天院會要通過提案否決；看不爽卓榮泰院長依憲法拒絕副署，今天還打算提案彈劾總統賴清德。

林楚茵直呼，「現在連地方縣市長選舉都送槍當『吉祥物』，這與黑道有什麼不同？」她質疑，國民黨此舉「是鼓勵社會暴力攻擊嗎？還是不投給國民黨候選人就威脅人民吃子彈嗎？」

（圖片來源：林楚茵臉書、直播畫面）

更多放言報導

助理費等於補助費？林楚茵揭高虹安二審法官「找立院一起畫靶」、轟法制局為特定人士遮羞：可恥至極！

鄭文燦案辯方爆檢方「洗筆錄」...林楚茵揪三疑點喊話法務部徹查：檢察官有違失應送評鑑委員會！