謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了

▲國民黨立委謝龍介質詢時搞烏龍，連內政部長劉世芳與海委會主委管碧玲都分不清楚。（圖／《NOWNEWS》資料照片）

[NOWnews今日新聞] 立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍介，連部會首長都會認錯也太混。精神科名醫沈政男直言，謝龍介目前為止仍贏不了2026台南市長。

沈政男分析，國民黨若想在台南翻轉局面，需找到最強候選人。他指出，前立委陳以信近日表態參選，若確實與謝龍介競爭，黨內應舉辦初選，以公平方式選出最佳人選。沈政男認為，謝龍介具草根魅力，陳以信則以學者型氣質見長，兩人若能優勢互補，或可提升藍營勝算，但現階段仍缺乏理想整合人選。

沈政男指出，台南選民長期期待更多非綠候選人投入市長選戰，今年9月初TVBS民調顯示，謝龍介支持度已拉近陳亭妃至5個百分點，但年初仍落後10多個百分點。他表示，過去差距縮小主要受台南水災及罷免效應影響，但效應已逐漸消退，總統賴清德滿意度小幅回升，若2026再測民調，謝龍介可能仍落後陳亭妃。

沈政男提醒，2022年謝龍介民調與實際票差距的關鍵在於投票率。當年投票率不到60%，部分支持者未出現投票導致差距擴大。若2026綠營支持者投票率回升，即使民調差距不大，也難再出現相同情況。因此，國民黨在台南要勝選，仍需整合力量、找到真正具有勝算的候選人。

