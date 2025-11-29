謝龍介連問參選北市長？卓榮泰這麼說

▲行政院長卓榮泰被拱參選台北市長，不過他否認傳聞，也認為總統賴清德不會徵召他。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安明年競選連任，至於民進黨的對手目前尚未確定，不少人認為綠營人選應具備全國分量，因此傳出行政院長卓榮泰應參戰。國民黨立委謝龍介28日在立法院總質詢詢問此事，說以他對總統賴清德的了解，應該會徵召卓榮泰，不過卓榮泰否認參選，並笑說，「好險你不是總統」。

謝龍介在質詢時突然表示，自己接到極機密訊息，「明年你會參選台北市長嗎？」卓榮泰當場連連否認：「我絕對不會是台北市長候選人。」並說，「我明年會去投台北市長，我會當投票的人。」謝龍介反問：「你選台南市長也會去投票啊！」卓榮泰則笑著回擊：「對啊！你要投給你自己，我不會投給我自己。」

廣告 廣告

謝龍介納悶，哪有人參選，但不投票給自己，「這種不是輸很多就是贏很多」。他也說，所有選過台北市長的人，選前被問幾十次都說不是。他直接問卓榮泰，如果賴清德堅持徵召呢？卓說，會跟總統說不好，也認為總統是一位願意聽別人意見的人。謝龍介說：「你很了解賴清德我也很了解，我覺得賴清德最後一定會徵召你參選。」卓榮泰忍不住失笑回應：「好險你不是總統。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

第8次了！財劃法將提覆議案 藍委批卓榮泰：對立法院赤裸裸挑戰

對藍白《財劃法》提覆議？期限到周四！卓榮泰：盼失速列車停下來

卓榮泰見韓國瑜沒用？明年度總預算卡關 羅智強：民進黨踐踏警消