謝龍介連環追問獲賴清德徵召「選台北市長」？卓榮泰笑回：我會說這樣不好

針對外界關注未來會不會選台北市長，行政院長卓榮泰今天（28日）在立法院質詢時笑回，「不會」，但自己會成為投票的人。（圖／鄒保祥攝）

2026台北市長選戰，民進黨人選布局備受關注，外界陸續點名民進黨立委王世堅、沈伯洋、民進黨前秘書長林右昌參選，行政院長卓榮泰也被列入名單。對此，國民黨立委謝龍介今天（28日）在立法院質詢時不斷追問卓揆，若黨主席賴清德最後堅持徵召你參選台北？卓榮泰則全程用台語回應，自己會跟賴說這樣不好，2人在質詢過程也都忍不住笑場。

民進黨2026台北市長布局備受各界關注，目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞交參選意願書，外界也陸續點名民進黨立委王世堅、沈伯洋、民進黨前秘書長林右昌參選，行政院長卓榮泰也被列入名單中。

廣告 廣告

立法院今天對行政院長施政報告繼續質詢。輪到謝龍介質詢時，他用台語說自己得到關於民進黨在2026縣市長提名的機密消息，因此要向卓揆請教，「你會不會參選台北市長？」

卓榮泰也用台語回應，「我再告訴委員一次，我每年都會去選台北市長，去投票」。謝龍介不放棄追問，「你會不會成為候選人？」卓榮泰笑回，自己會成為投票的人。

謝龍介則說，「我選台南市長也會去投票」，卓榮泰表示，你會投給你自己，「但我不會投給我自己」，謝龍介聽後拉高分貝說，你當候選人不投給自己，很有風度。

卓榮泰連忙用台語說，「都不是」，每個政黨要提名的人都有全盤考慮。謝龍介表示，自己看過去選台北市長的人，從前總統陳水扁、馬英九，到民眾黨主席柯文哲、現任台北市長蔣萬安，大家在正式參選前也都否認。

卓榮泰接著向謝龍介舉起大拇指稱讚，「只有委員最勇敢」。謝龍介沒多做反應繼續追問，「所以這是你第一次否認沒有要參選？你絕對不會成為台北市長候選人？」卓揆回應，「不會」，自己會去投票。

謝龍介又問，如果黨主席賴清德徵召你參選？卓榮泰表示，自己會跟賴說這樣不好，引發台下一片笑聲，他接著說，賴清德是個非常願意聽人建言、與人討論決定的人。

謝龍介說，但自己心中還是覺得賴清德最後會徵召你選台北市長。卓榮泰與謝對視笑了幾秒後回應，「還好你不是總統」。



回到原文

更多鏡報報導

卓榮泰再對《財劃法》提覆議 黃珊珊批：只想開戰、不想溝通

財政部推出「減稅大紅包」 卓榮泰：減輕人民負擔為當前重要施政

藍擬修法放寬中配參政 卓榮泰：雙重國籍要效忠誰？