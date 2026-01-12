謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！

民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

柯志恩狠酸綠營初選進入尾聲，民調人人自稱第一，質疑「甘有影？」她表示，過去不論怎麼做民調，結論似乎都一樣，反正柯志恩就是墊底。她乾脆教支持者接到電話時，不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。針對民進黨潛在對手主打「交棒、接班」，柯志恩直言，民主政治沒有所謂接班人，攀關係或子弟兵都無法帶給高雄新願景。

柯志恩強調，城市需要的是新格局與治理能力，而不是「傳人」，這正顯示「『這柯』不一樣」的地方。她透露，待綠營對手底定後，將調整選戰節奏，預計農曆年後展開廟口開講。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

謝龍介形容，台南這幾年因民進黨的官商勾結，整鍋湯被民進黨煮餿，加什麼料都不能吃，強調不管誰出線，國民黨已準備好迎戰。他表示，民進黨南部3縣市長人選一旦底定，就將正式與在野黨開戰。

謝龍介指出，台南市這幾年官商勾結弊案叢生，民進黨誰出線都背負很大壓力，畢竟代表民進黨就是負面代名詞，選民一心要改變民進黨33年的執政。他強調已做好迎戰準備，不管民進黨誰出線，未來選戰會按部就班，從基層訪問、座談開始整合，按既定的計畫步步為營。謝龍介也表示，畢竟民進黨在南部執政已久，資源豐富，不會與對手打資源戰。

