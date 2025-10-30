謝龍介錯認管碧玲、劉世芳 精神醫笑到不行：2026贏不了台南市長

謝龍介立院質詢錯認管碧玲、劉世芳。資料照 李政龍攝



國民黨立委謝龍介昨在立法院質詢錯把海委會主委管碧玲認成內政部長劉世芳，精神科醫師沈政男今（30日）表示，反覆看了質詢影片，還是笑到不行，關上影片以後，不免加深了這陣子以來的疑慮，「謝龍介贏得了二〇二六嗎？我直接說：目前為止，還是贏不了。」

謝龍介昨在立院委員會質詢，頻提馬太鞍溪堰塞湖權責議題，管碧玲過程中數度皺眉，直到發現謝認錯人時，笑著回「我不是部長，我是主委」，此話一出，兩人在質詢台持續大笑數十秒，謝龍介趕緊硬凹說，「我在跟你說這是態度問題，內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風」。

沈政男上午在臉書發文說，有意再次參選台南市長的國民黨立委謝龍介，昨天在立法院質詢，竟然把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳，文不對題問了半天，經管碧玲數次委婉澄清才發現自己問錯人了。他反覆看了質詢影片，還是笑到不行。只是，關上影片以後，不免加深了這陣子以來的疑慮：謝龍介贏得了二〇二六嗎？他直接說：目前為止，還是贏不了。

他說，國民黨前立委陳以信這幾天跳出來，要參加台南市長選舉，或許是一個值得期待的其他選擇。如果陳以信確實要跟謝龍介競爭，那麼國民黨一定要辦初選，找出最強人選。說是國民黨內有人反對陳以信出來「攪局」，這是因為他們不知道：「目前為止，國民黨還是贏不了二〇二六台南市長。」

沈政男認為，令人擔心的是，陳以信的知名度與爆發力。仔細看了他上次選立委，以及其他場合的演講與發言，比較像是學者型，跟謝龍介的草根魅力形成對比，但陳以信的學經歷很好，如果兩人加起來除以二，就是最佳人選了，可惜就沒有那樣的人。

他反問，為什麼台南沒有更多藍白人士投入市長選舉的長期經營？台南當然有變天的機會，而且越來越大，但台南的非綠營選民一直很困惑：為什麼不能給大家更多更好的非綠候選人？

沈表示，有人認為鄭麗文當選國民黨黨主席，讓國民黨在最近民調的支持度下降不少，其實這是正常擺盪，原因出在總統賴清德的滿意度民調上升，民進黨支持度跟著上升，而國民黨與民眾黨的支持度就會下降了。不過他認為，「基本上鄭麗文當國民黨主席，對二〇二六的選舉，影響不大。」

