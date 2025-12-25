即時中心／廖予瑄報導

國民黨副主席季麟連今（25）日在台南市長參選人謝龍介的首場造勢活動中，送出一把「手槍」作為吉祥物，為謝撐腰，還當場裝上子彈並上膛，要求他開槍，令謝臉上露出尷尬笑容。

今日國民黨台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會，並為謝龍介舉行提名後首場造勢。除了退伍軍人委員會之外，台南市各軍系各校友會（協會）、台南市各青溪總會（協會）、台南市青溪婦女會協會等團體約400餘人，也都前來共襄盛舉。

廣告 廣告

其中，季麟連為力挺謝龍介參選台南市長，也送出一把「手槍」當吉祥物，並當場裝上子彈、上膛，還要求謝開槍；季說，他們2個都是海軍陸戰隊出身，本來要贈送長槍，但是搭高鐵不方便攜帶，因此改送手槍。

快新聞／藍營副主席挺謝龍介竟送「手槍」？慫恿開槍尷尬畫面全曝光

季麟連送出一把「手槍」，並當場裝上子彈、上膛。（圖／民視新聞）





聽到季麟連要求他開槍，謝龍介也露出尷尬笑容，隨後便接過手槍高舉，向台下的支持者們喊話，希望用海軍陸戰隊不怕苦、不怕難、不怕死的精神，用這把手槍打擊黑金及官商勾結，強化治安、保護台南市。

快新聞／藍營副主席挺謝龍介竟送「手槍」？慫恿開槍尷尬畫面全曝光

謝龍介面露尷尬。（圖／民視新聞）

此外，謝龍介也坦言，台南市是總統賴清德的本命區，因此這場選戰非常艱困，但他仍會奮鬥到底，並承諾台南鄉親，若他當選「只會做一任」，強調要用4年的治理成績，來證明國民黨團隊的執政能力。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／謝龍介首場造勢超尷尬 副主席親送「手槍」還慫恿他當眾開槍

更多民視新聞報導

台灣邦交國+1有望？宏國親台政黨贏得總統大選 外交部表態了

賴清德嗆藍白「不審預算沒資格談憲政」 黃國昌回應了

太狂！國民黨副主席南下「讓謝龍介拿手槍」理由曝光了

