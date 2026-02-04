謝龍介:兩岸沒拋棄國籍問題

國民黨立委謝龍介表示，既然憲法不承認對岸國籍，民進黨要不分區立委李貞秀拋棄陸籍並無意義。（記者康子仁攝）

記者康子仁、黃翠娟∕台北報導

具陸配身分的民眾黨立委李貞秀近日因無法放棄大陸國籍遭賴政府窮追猛打。國民黨立委謝龍介四日痛批民進黨政府並表示，陸配當初參選也通過中選會、內政部審查，如今再來講「國籍法」根本矛盾，況且我憲法並不承認中華人民共和國的國籍，要李貞秀拋棄該國籍並無意義。

謝龍介表示，目前處理兩岸人民就是以「兩岸人民關係條例」，沒有所謂拋棄、不拋棄國籍的問題，因為在我國憲法中基本上「中華人民共和國」是不被承認的，所以以「兩岸人民關係條例」處理是符合現況的。

謝龍介說，每位候選人在選舉時都會把所有資料送到中選會和內政部審查，審查通過以後，現在再另外用一個框架的《國籍法》來講「他沒有拋棄國籍」，基本上「拋棄國籍」是我國有承認是哪國，而在兩岸中不存在這樣的意義。

針對內政部要求李貞秀提出放棄中國籍遭拒絕受理的相關佐證證明，以確認其到職前，已著手辦理放棄中國國籍。李貞秀四日解釋，她之所以跑一趟大陸，因為這是莫須有的罪名，所以她的回應也是政治回應，呼籲賴政府，民眾黨和在野黨在認真做事，推優先法案，拜託賴政府好好做事，不要再打口水戰。

媒體追問，有政府官員指出，未來李貞秀在質詢或索資時可能會碰壁。李貞秀指出，目前還沒跟黨團討論到這方面的問題，她認為基本原則就是按照中華民國憲法規定來做。就她所知，現在政府官員如果拒絕立委質詢，好像沒有罰則，但可以去監察院檢舉官員瀆職。

柯文哲指出，請民進黨政府明確說明，到底該怎麼做，而且根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，陸配根本不是外國人，既然陸配不是外國人，該如何要求放棄外國籍。