謝龍介「持槍」造勢！他還大喊「開槍」 周玉蔻傻眼：是有多蠢？

國民黨副主席季麟連贈送「手槍」給謝龍介，他還大喊要謝龍介「開槍」。（鏡新聞提供）

隨著明年九合一選舉漸漸到來，不少政治人物已開始布局、勤跑基層，獲得國民黨提名角逐台南市長大位的謝龍介，他昨（25）日出席台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會時，在台上獲得副主席季麟連贈送的「手槍」作為吉祥物，直接在台上裝彈匣、上膛，他還大喊要謝龍介「開槍」，預祝謝火力全開、旗開得勝，此舉讓台上的謝有些尷尬。周玉蔻昨傻眼po文，「是有多蠢？多壞？多沒人性？多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？！」

謝龍介昨天出席台南市黨部退伍軍人委員會舉辦歲末感恩餐會，季麟連在台上當眾掏出掏出「手槍」，還直接操作卸下彈夾、滑套，上膛後再交給一旁的謝龍介，接著就要謝高舉「手槍」，季麟連更大喊「開槍」。

謝龍介拿起「手槍」後，表情有些尷尬，不過他仍配合將「手槍」高舉，食指也順勢發進扣板內，謝龍介在致詞過程中也持續拿著「手槍」。後來，季麟連也表示，這把「手槍」是要給謝當成吉祥物的，預祝謝火力全開、旗開得勝。

此畫面曝光引發熱議，周玉蔻傻眼於臉書po文，「是有多蠢？多壞？多沒人性？多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？！」她也提到近日台北剛發生恐攻案，竟在賴總統的政治發源地台南市開槍？「居心暗喻太險惡！」而且主導「開槍」的季麟連還是軍人出身，「想幹嘛？想搞政變、搞暗殺嗎？」

