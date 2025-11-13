謝龍介、柯志恩拚南兩都 郭正亮爆關鍵：機會最大的一次
民進黨台南市長初選，立委陳亭妃12日由其辦公室主任代為登記。民進黨高雄市長初選，立委邱議瑩日前搶頭香登記參選後，隔天賴瑞隆現身，許智傑及林岱樺則在最後一天完成登記，「四搶一」局面正式成形。前立委郭正亮認為，台南市長之戰，綠委林俊憲的民調也開始追近；高雄市長綠營初選，則讓4個人都來登記，因此，2026是藍委謝龍介拚台南、藍委柯志恩拚高雄有史以來機會最大的一次。
郭正亮今(13日)在政論節目《新聞大白話》節目中表示，民進黨高雄市長初選，讓4個人都來登記，他們大概已經喬好了，林岱樺可能也要有一個下台階。大家都知道林岱樺是怎麼被打壓的，一個當了20幾年立委的人，突然之間來個助理案，然後又去抖出她跟廟方一些奇奇怪怪的line留言，就知道政治有多黑暗。林岱樺選過鳳山、大寮，鄉親也看得很清楚，那天岡山造勢，就出來了2萬多人。
至於台南市長選戰，郭正亮表示，據他了解，陳亭妃的民調仍是明顯領先。今年民進黨的初選，大概是他見過最粗暴的一次。比如台南市長之戰，現在也在醞釀，林俊憲的民調也開始追近。很奇怪，兼任民進黨主席的總統賴清德想的都會美夢成真，就是有這麼奇怪的初選，老百姓心知肚明，心裡會有一把尺，他覺得，明年的選舉，謝龍介、柯志恩會是有史以來機會最大的一次。
