謝龍介、柯志恩能贏下南二都？郭正亮曝1致勝關鍵：民進黨恐連屏東都失守

民進黨立委賴瑞隆兒子日前被爆出校園霸凌案，話題迅速延燒，賴瑞隆不得不2度召開記者會向受害學生、家長道歉，不過似乎仍難平息輿論，外界也關注此事是否將左右綠營2026南台灣的選情。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》分析，民進黨在高雄、台南都有失守的風險，若國民黨做對這1件事，那就連綠營屏東的周春米都有可能會落選。

民進黨2026要死守的南部執政3縣市，在近來不斷傳出爭議，且內部競爭也異常激烈。台南市長的競逐上，有綠委陳亭妃初選對陣賴清德嫡系的綠委林俊憲，而高雄則是出現4搶1的局面，屏東不出意外應該由現任周春米爭取連任。國民黨台南呼聲最高應該就是立委謝龍介，而高雄則是有過選戰經驗的柯志恩，屏東的話外傳國民黨若無意外將繼續派出藍委蘇清泉挑戰。​

對此，郭正亮分析藍綠在南部縣市選情，他認為，高雄市長選戰上，如果是國民黨柯志恩對上民進黨邱議瑩，而台南市長若由國民黨謝龍介對上民進黨林俊憲，其實認真說都有贏面都存在。

至於屏東縣長這一局，郭正亮指出，蘇清泉那邊，就是議長那邊的勢力要不要回流到國民黨這邊，這牽涉到地方整合問題，如果議長整合成功，連周春米都有可能會落選。不過，郭正亮也說，目前只能分析這些，其他的得明年再說，因為現在綠營南二都初選還沒有結束，還沒有確切人選出線。

