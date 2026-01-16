謝龍介「沒機會了」? 談陳亭妃民調勝出 Cheap : 她有這「變態級實力」

2026台南市長選戰，確定由民進黨立委陳亭妃迎戰國民黨立委謝龍介。 圖：張良一／攝（新頭殼合成）

[Newtalk新聞] 2026 縣市長選舉即將展開宣傳造勢，民進黨提名台南市長初選結果出爐，外界原本看好獲多數黨內立委、議員力挺的林俊憲，最終卻由陳亭妃勝出。網紅 Cheap 昨（15）日在臉書發文直言，關鍵不在派系或中央資源，而是「變態級的基層實力」。

Cheap 指出，陳亭妃歷任 3 屆市議員、立委 5 連霸，地方跑攤勤勞程度「一天彷彿有 48 小時」。Cheap 也分享自身經驗，曾在非陳亭妃選區的永康舉辦演講，週日一早仍看到她親自坐在台下旁聽，「能吸到中間選民不是沒有原因」。

廣告 廣告

cheap直言，林俊憲較常出現在政論節目與網路中，與陳亭妃的「親民路線」不同。 圖：金大鈞/攝

相較之下，Cheap 形容林俊憲並非「真的懶」，而是路線不同。林俊憲較常出現在政論節目與網路戰場，擅長議題操作與媒體曝光，但台南選民更在意「你有沒有出現在巷口聽他說話」這種親民互動，而非電視上「幫他講話」。Cheap 直言，陳亭妃這種「無孔不入」的勤跑模式，讓林俊憲很難抗衡。

至於後續大選情勢，Cheap 也點名對手的國民黨籍謝龍介，直言謝龍介雖不至於慘敗至 15%，但應該是「沒機會了」。他指出，如果謝龍介對手是林俊憲，那麼「還有機會一搏奇蹟」，那就是綠營「分裂」。但台南作為民進黨本命區，派系最終仍會選擇整合，「再怎麼不爽，也只能含淚支持」。

Cheap 最後也預測，初選期間曾批評陳亭妃的部分「新潮流派系」市議員，接下來勢必會被陳亭妃一一拜訪，加速完成整合。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）軍隊進駐倒數？川普揚言祭《反叛亂法》鎮壓明州 6「抗命」檢察官遭開除

殲-35沒「這個」存在戰術缺陷? 網批「半成品上艦」專家 : 因這戰略思維......