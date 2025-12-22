謝龍介：賴清德追殺英系 3大法官不讓他予取予求

憲法法庭19日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效。但另有3位大法官直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。國民黨立委謝龍介解讀，賴清德什麼都不和解，還追殺英系，這3位大法官是蔡英文鐵桿的，怎麼可能讓賴清德予取予求？

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，「判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議。」現有大法官是8名，也就是必須有6名大法官參與評議。

憲法法庭19日僅由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意該判決的法律意見書，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。

國民黨立委謝龍介22日在《新聞大白話》直言，大廈管理委員會、公司股東會，人數不足可以開嗎？議會開會也有規定人數，這次大法官做了最差的解釋。「我可以預告」，謝說，如果賴清德宣布戒嚴，大家不要覺得奇怪！這次就在鋪陳，大法官連違背程序都可以做出裁判，沒有什麼事做不出來！

謝龍介分析，賴清德什麼都不和解，還追殺英系。不同意的3位大法官是蔡英文鐵桿的，怎麼可能讓賴清德予取予求？ 且這次5位大法官違背程序做出判決，在民間完全一面倒，認為有夠超過，可知這次大法官判決會得不償失。

