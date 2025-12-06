謠傳將娶相伴30年經紀人？羅志祥無奈洩兩人「真實關係」

羅志祥6日在記者會上分享全家福。（范揚光攝）

小豬羅志祥6日在台北舉辦新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》簽書會，新書一推出就狂刷4版，拿下排行榜第一。風光從「亞洲舞王」晉身「暢銷作家」，粉絲更將現場擠爆，可見人氣不減。提及日前傳出他將與經紀人小霜結婚，小豬現場澄清：「認識快30年了，不可能。她是我的家人，沒有要結婚。」對網路謠言相當無奈。

由於小霜未婚生下一對混血兒女，小豬是兩個小孩的乾爹，日前竟遭謠傳兩人關係不單純，甚至直指小豬是親生父親，讓經紀人不得不拿出親子鑑定報告，顯示「親子關係機率為0％」，以正視聽。小豬表示無法接受網路謠傳他有親生子：「攻擊我可以，攻擊小朋友不可以，他們是無辜的。」更哀傷直呼：「為什麼社會會變成這樣？」

羅志祥6日舉辦簽書會。（范揚光攝）

小豬坦言現在感情狀態為「單身」：「專心過生活，約談的人比較多。」他透露近期正為電影與新節目進行籌備，幾乎都投入在工作中。近日主持及演唱會活動滿檔，被問到日前有報導指出他將前進大陸舉辦巡演、且報批也已通過，他僅回應：「目前就專注新書，明年的工作很多。」並未正面回應。

羅志祥表示，希望新書不只是書寫他的故事，也能讓閱讀的人獲得力量。提及母親失智病況，他表示媽媽目前狀況穩定，雖無法治癒，但可減緩，所幸媽媽現在「狀態很好、心情很好」，希望藉此與其他有相同病況的人分享經驗。他透露，在陪病過程中意外發現自己也出現「微笑憂鬱症狀」：「我沒有感覺，是在陪媽媽治療之後，看我的報告才發現有這個（微笑憂鬱症），但我不想吃藥。」他表示只看了一次醫生後，就拒絕後續治療。

