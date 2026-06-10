謠傳雲林花生暴跌農業部將稽查！張麗善：支持徹查
美國零關稅花生尚未進口，雲林花生即因預期心理，開盤價跌至每台斤35元，創10年新低。針對是否會保價收購，農業部長陳駿季10日強調若刻意謠傳美國進口花生打壓台灣，農業部將啟動聯合稽查。對此雲林縣長張麗善表示支持徹查，因為不希望不肖業者藉機去壓低花生價格，如此只會犧牲農民。
陳駿季表示，目前進口花生的配額跟關稅額度跟過往一樣，完全沒有改變，且雲林花生採收尚在初期僅約5％，且近期豪雨部分地區停收，但媒體報導部分盤商或特定人士稱可能因為美國進口花生，導致花生價格降低，是不實訊息。
他強調，目前國內的需求沒有改變，農民辛苦種植的花生因為豪雨的關係，正在等待採收，不宜以錯誤、未來的政策影響產地價格，若刻意謠傳美國進口花生打壓台灣，農業部將啟動聯合稽查。
對此張麗善表示，支持農業部徹查，因為不希望不肖業者藉機去壓低花生價格，如此只會犧牲農民。台美關稅協定幾乎是塵埃落定了，農業部對於美國農產品什麼時候會進來，要有完成的規畫，包括短、中、長期計畫，不能等到事到臨頭才頭痛醫頭、腳痛醫腳。
張麗善提到，目前很多農民都還不清楚政府的政策方向，所以政府應該要讓農民了解，國家將透過哪些保護機制協助農民，農業安全基金如何運作，這些實質的支持都要盡速說明清楚，讓農民在決定是否持續耕作、轉型經營或調整作物布局時有所依據，如此農民才能安心。
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