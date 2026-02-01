謠言不攻自破！周春米帶領南台灣見證奇景 恆春出火地質公園啟用

即時中心／廖予瑄報導

屏東縣恆春知名的「出火」地質奇景，過去雖然給人雜亂、流動攤販盤據的印象。然而，屏縣府決定翻轉這個印象，在今（2/1）日盛大啟用最新觀光景點「恆春出火地質公園」，自然火焰與環形水池相互輝映，結合排灣族歌手戴曉君及演唱組合動力火車的精彩演出，吸引超過3,000名鄉親到場共襄盛舉。另外，縣長周春米也到場主持啟用儀式。

屏縣府表示，園區自下午起陸續湧入人潮，隨著夜幕降臨，在周春米及各界代表與觀眾的見證下，共同宣布「恆春出火地質公園」正式啟用。在自然火光、環形水域與音樂交織的氛圍中，正式迎接這座嶄新場域，壓軸登場的動力火車接連獻唱多首經典歌曲，全場齊聲合唱，將開幕夜晚氣氛推向最高潮。

全場齊聲合唱，將開幕夜晚氣氛推向最高潮。（圖／屏東縣政府提供）

周春米說，出火的烤玉米、香腸與爆米花，是許多恆春人小時候的有趣記憶，「為讓這座場域生生不息，縣府承擔起管理責任，與三軍聯訓基地、國防部協調，將相關場域產權移交由縣府管理」，她並感謝墾管處協助及議會支持，才能促成恆春出火地質公園順利啟用。

屏東恆春出火地質公園。（圖／屏東縣政府提供）

周春米指出，民眾除了可以在恆春出火地質公園欣賞出火與水域相互輝映的奇景外，一旁服務中心館內也規劃藝術珍品展示、小農市集等多元服務，更設置夜間觀星的專屬場域，「讓更多旅客深入體驗恆春半島的獨特風味」，邀請民眾春節期間來出火走走，白天走訪公園、夜晚仰望星空，感受不一樣的觀光魅力。

屏東恆春出火地質公園正式啟用。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣府交通旅遊處表示，場館已取得使照並完成招商，因此園區即日起戶外場域免費開放，服務中心預計在農曆春節期間2月17日全館展開試營運，「恆春出火地質公園園區內同步規劃生態密林區與觀星空間，未來不僅是近距離觀察地質景觀的重要場域，也將成為南台灣具代表性的夜間與星空觀測據點。」

