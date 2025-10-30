謠言勿信 瘦瘦針打手臂瘦手臂？ 醫：無法控制

醫師蔡明劭（右）表示，瘦瘦針不能「指定部位瘦」。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

最近診間常從病人那邊得知一個江湖謠言：「醫生，我聽說瘦瘦針打在手臂就可以瘦手臂耶！而且還比較不會噁心，是不是這樣？」

嘉義長庚醫院耳鼻喉科主治醫師蔡明劭表示，如果這招成立，他現在應該早就用瘦瘦針幫病人把蝴蝶袖打到蒸發消失，也早就把自己的臉頰打到V字小臉，可惜現實不是憨人想的那麼簡單。

蔡明劭指出，其實瘦瘦針不能「指定部位瘦」，瘦瘦針這種藥物是皮下注射，進入血液後作用在腸胃道減緩消化速度、以及在中樞神經控制食慾。它是全身性的減重減脂，但沒辦法在手臂局部融脂。簡單講：打哪裡都一樣。

那為何聽說「打手臂比較不會噁心」？醫師說，噁心嘔吐是藥理作用，不是位置問題。真正影響噁心程度的是藥物劑量；飲食內容，尤其高油脂、高糖分，即你有沒有硬吃─「明明已經飽了還吃」；不是打在手臂、肚子或大腿的問題。

正確「減少噁心嘔吐」的方法包括：劑量慢慢加，不急，讓身體適應；每餐少一兩口，不要硬吃到撐；避免重口味、炸物，減少胃腸刺激，只要做一點小小調整，會舒服很多。

蔡明劭表示，瘦瘦針不是魔法棒，它可以幫助你降體重，但不能幫你雕手臂、瘦臉頰、捏線條。