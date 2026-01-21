謠言挪用中國軍演發射畫面，虛構共機飛越高雄

Taiwan FactCheck Center

網傳影片「多架共軍戰機飛越高雄高空」？

共機沒有飛越高雄，畫面是挪用2025年底中國軍演火箭彈發射影像

發佈：2026-01-21

更新：2026-01-21

報告編號：3991

查核記者：邱劭安

責任編輯：陳偉婷

發佈：2026-01-21

報告編號：3991

記者：邱劭安、責任編輯：陳偉婷

社群平台流傳15秒影片宣稱，共軍多架戰機飛越高雄高空，空軍視若無睹。經查，共軍沒有飛入台灣領空，傳言挪用2025年底中共軍演平潭火箭彈發射畫面。



一、傳言影片是挪用中共軍演平潭射擊影像，地點不是在高雄。



二、軍事專家指出，傳言影片中的飛行軌跡為火箭彈發動機留下的排煙，戰機排煙樣式不是如此。



三、檢視近期國防部公布「區域動態列表」資訊，從2025年12月29日共軍演習至今，均無共機進入台灣領空。另檢視中國國防部、解放軍東部戰區、外交部、國台辦，均查無共機飛入台灣領空的相關訊息。



傳言影片挪用中共軍演影像，錯稱為共軍飛入高雄領空。因此，為「錯誤」訊息。

背景

近期，社群平台流傳15秒的影片宣稱，共軍多架戰機飛越高雄高空，空軍視若無睹。

廣告 廣告

網傳訊息擷圖

查核

查核點：傳言說法是真的嗎？

網傳影片挪用2025年底中國軍演射擊畫面

網傳影片共分為兩個畫面，分別將畫面擷圖後進行以圖反搜。

畫面一（0:00-0:05秒處）：中國官媒《通傳媒》、《大河報》、《環球網》去年12月所發布的影片。內容指出，12月30日中國解放軍東部戰區陸軍部隊組織對台灣本島北部海域實施遠程火力實彈射擊。進一步進行搜尋，可找到此影片源自中國抖音帳號「平潭和記海產品」。

畫面二（0:06-0:15秒處）：微博用戶「UFO启示」於去年12月30日發布的影片（1分14秒處），畫面與網傳影片相同。貼文寫道「福建平潭」，並標註為2025年東部戰區正義使命演習。

網傳影片畫面時為去年底中國軍演發射影像

軍事專家：戰鬥機的排煙型態不是如此，實為火箭彈的排煙

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌協助檢視影片後指出，戰機不可能這麼飛行。網傳影片中的白色軌跡是火箭彈發動機留下的排煙，戰機發動機通常沒有這樣的排煙。

國防部沒有偵獲共機進入台灣領空，中國官方也沒有相關報導

檢視近期國防部「區域動態列表」資訊顯示，從2025年12月29日中共軍演期間至今，均無共機進入台灣領空。因此，不可能會有共機出現在高雄上空。

進一步瀏覽中國國防部、解放軍東部戰區、外交部、國台辦官網，也沒有發布共機飛入台灣領空相關訊息。

此外，台灣媒體（中央社、聯合報、中國時報、自由時報、三立、TVBS等），也都沒有報導共機或不明飛機於高雄上空飛行新聞。