謠言挪用廈門火燒車事故，虛構成兩岸軍事衝突

網傳「突發新聞，台灣導彈誤射廈門，台海爆發危機」？

挪用廈門演武大橋火燒車畫面，並虛構故事

發佈：2025-11-19

報告編號：3902

記者：陳培煌、責任編輯：陳偉婷

網路社群流傳一段橋上失火畫面，宣稱是「台灣導彈誤射廈門」。實際上，這是10月21日發生於廈門演武大橋的火燒車事故。



一、社群流傳的橋上失火畫面，經比對可確認是10月21日晚間的廈門演武大橋貨車起火事故。傳言影片中的地標建築「廈門世茂海峽大廈」與濃煙，均與中國抖音上多則當晚拍攝的現場影片相符，與「軍事攻擊」無關。



二、10月23日，TikTok帳號將火燒車事故畫面，配上「台灣導彈誤射廈門」等捏造內容，並在臉書與LINE擴散。此類挪用真實畫面、搭配虛構軍事敘事的假訊息模式過去已多次出現，是典型的「看圖說故事」式錯誤資訊。



傳言將真實意外事故影片，虛構為兩岸軍事衝突，因此為「錯誤」訊息。

背景

社群平台TikTok、臉書與LINE流傳一段影片，畫面顯示一座橋上發生火災冒濃煙的畫面；傳言文字指稱「突發新聞，台灣導彈誤射廈門，台海爆發危機」。

網路流傳訊息

查核

查核點一：網傳畫面真實事件

（一）檢視網傳影片留言區，發現有網友留言提到傳言畫面實際為「貨車起火」。

查核記者以「廈門」、「橋」、「火燒車」等關鍵字檢索中國社群平台「抖音」，找到多則網路上傳影片（影片1、影片2、影片3、影片4、影片5、影片6）顯示10月21日晚間廈門演武大橋發火燒車事故。傳言影片顯示的高聳建築物與橋上火災濃煙等景象，與網路影片（00:29處）發布10月21日演武大橋火燒車事故相同。畫面出現的建築物為廈門知名地標廈門世茂海峽大廈。

台灣事實查核中心製圖

查核點二：傳言流傳狀況

查核中心檢視廈門演武大橋火燒車事故的現場畫面，最早自10月21日晚間起便已在中國影音平台抖音上出現，由不同帳號拍攝、轉傳。

然而，10月23日，TikTok帳號 「james.joe92」 上傳一段挪用相關畫面的影片，並以「突發新聞」為開頭，捏造內容為「台灣導彈誤射廈門」、「台海爆發危機」等虛構情節。這段 TikTok影片隨後被轉載至臉書，也在通訊軟體LINE群組中流傳。

這類利用真實影像「搭配虛構敘事」的錯誤訊息，在社群平台上十分常見，也常被錯誤指稱為軍事行動。

比如2024年4月，X即臉書流傳一段訊息，配上兩張事故現場圖片，宣稱「新華社報導中國在測試飛彈時失控墜入北京燕郊民宅」。經查為2024年3月13日河北燕郊氣爆事故畫面。另外，2022年7月，馬祖防衛指揮部例行性雲台操演的畫面，也被挪用並錯稱為「中國軍隊在台海附近進行實彈軍演」。

這次「廈門火燒車」事件同樣延續上述模式，先出現真實事故影片，隨後被謠言移作軍事衝突情境，再以煽動性敘事在中國以外的社群平台擴散。