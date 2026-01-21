謠言止步！吳崢駁斥農地可回填土石方 政府從未放寬修法

（記者陳志仁／台北報導）針對近日網路流傳「營建剩餘土石方可回填農地」的不實說法，民進黨發言人吳崢今（21）日嚴正駁斥；強調內政部與農業部已多次說明，政府從未宣布、未來也不會修法放寬營建剩餘土石方進入農地，對於特定媒體以聳動標題斷章取義、散布錯誤訊息，民進黨表達嚴正抗議。

圖／民進黨發言人吳崢重申，任何將營建剩餘土石方直接傾倒於農地的行為均屬違法，政府將依法強力取締、絕不寬貸。（民進黨提供）

吳崢指出，政府守護農地與農業生態環境的立場一貫且明確，營建剩餘土石方依法不得回填農地；農業部並未修正《農業發展條例施行細則》第2條之1，相關法規亦清楚規定，除適合種植作物的土壤外，任何物質均不得回填農地，且不因土地所在區位或其他條件而有所不同。

吳崢表示，內政部同樣從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，為妥善因應土石方去化需求，國土署已全面盤點合法去化管道，包括台北港、台中港、高雄港，以及各縣市大型開發案與合法填埋型土資場等擴充方案；整體可提供約1.5億立方公尺容量，足以支應未來土石方去化的需求。

吳崢重申，任何將營建剩餘土石方直接傾倒於農地的行為均屬違法，政府將依法強力取締、絕不寬貸；並持續與地方政府合作，確保土石方管理與去化機制符合法律規範，並積極媒合既有合法土資場協助去化，對破壞農地的行為必定嚴懲不貸。

