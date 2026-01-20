謠言滿天飛！台美關稅投資信保「各2500億」 卓榮泰動怒：不要再寫成5千億

行政院長卓榮泰提醒媒體及政治工作者，不要再將投資信保各2500億美元統稱5000億。（圖／林煒凱攝）

行政院副院長鄭麗君領軍的台美談判團隊交出漂亮成績單，不僅與美方談妥關稅15％且不疊加，同時達成多項共識。行政院今天（20日）上午舉行「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰特別提醒，此次談判簽署投資MOU，包含台灣廠商自主投資2500億美元，以及政府提供2500億美元信用保證，呼籲媒體、政治工作者及國內評論員不要再寫成5000億，避免後續談判發生不必要的困擾。

行政院今舉行「台美關稅談判說明記者會」，卓榮泰致詞時表示，今天剛好是總統賴清德前年520上任後滿1年8個月，過去這20個月以來，副院長鄭麗君有9個多月都在談判，任期當中幾乎有一半時間是在談判，「這一半的時間也不是單純只有談判，她還是為國家、行政院做了很多重要的工作」。

卓榮泰指出，2024年10月，美國大選還在進行時，行政團隊感受到未來新的國際經濟情勢會有所轉變，所以在當月就成立了行政院經濟外交工作小組，時隔1個月，對美國大選結果，我方也隨即成立台美經貿專案小組因應，「當美國川普總統4月2日宣布對等關稅後，我們有提出對產業衝擊的報告，對我國各項產業衝擊低中高推估，分別設定了不同情境，進行深入研析，提出具體方案」。

卓榮泰續指，當時低推估是關稅增加10％變化，可能對我國產業衝擊達到300多億；中推估是20％，影響達500多億；高推估到30％，要到800多億，要是沒有台美經貿專案小組持續數月的推估分析，不可能在4月3日就看到這份報告，且在4月4日向媒體及國人報告。

回顧4月3日美方宣布對等關稅隔天，卓榮泰透露，往後10天總統賴清德、與行政團隊進行超過20場次院內會議、產業座談及媒體溝通，且賴清德連續兩天在府內邀請ICT產業及傳產進行近一步了解，並在當天錄製重要影片向國人說明我國因應美國對等關稅做出必要原則宣示，政院也針對對等關稅衝擊提出880億產業支援方案，衍生到後來特別預算當中930億。

卓榮泰說明，我國4月4日提出全世界首個對產業支援方案，整個談判過程當中，大家都知道一個名詞叫「黃金計畫」，那時大家在討論如何讓美方政府，最能重視也能理解我方很深入準備周延的方案，副總統蕭美琴進而提出了「Golden plan」的黃金計畫，把那個計畫製作成「黃金閃閃的顏色」，讓它能夠最顯眼，後來經過行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說明，計畫被擺在最明顯的位置，讓川普更容易看到黃金計畫的內容。

針對此次談判簽署投資MOU，包含台灣廠商自主投資2500億美元，以及政府提供2500億美元信用保證，卓榮泰特別澄清，「這2500億加2500億是分開的」，呼籲任何媒體、國內評論員及政治工作者不要再寫成5000億，「這是絕對錯誤」，也會讓後續談判發生不必要的困擾。



