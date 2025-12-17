謠言滿天飛！林楚茵喊話國安局介入 蔡明彥：主要處理4類假訊息

記者楊士誼／台北報導

近期網路上出現「行人違規穿越馬路罰款500元」是「賴清德搶錢」的短影片，民進黨立委林楚茵今（17）日質詢時示警，未來選舉時，同樣手法可如法炮製以攻擊任何黨派的地方首長，嚴重干擾選舉公平性與國家安定。國安局長蔡明彥則表示，國安局有注意到，但國安局處理的聚焦在涉及國安的訊息，包括汙衊元首、威脅傷害元首、傳散錯假戰爭資訊、疫病或重大災難時散播假訊息等。

林楚茵指出，近期網路上流竄大量以現有事實惡意包裝的短影音，如現有「行人違規穿越馬路罰款500元」法規，一般警察單位沒有特別去抓，卻在網上遭惡意連結為「賴清德搶錢」。林楚茵分析，這個法規「確實存在」，但這些影片想要引發恐慌，算不算進階的灰色地帶作戰？國安局是否有注意到這類狀況？

廣告 廣告

林楚茵強調，民眾向社群平台檢舉這些影片，平台卻無法下架；此外包括她本人在內，有許多deepfake的不雅照片，當她和平台檢舉，卻說「只用了你的臉，其他部分不是你的時候要經過審核」。當這種惡意訊息開始流竄，甚至導致民眾感到不安，又帶有政治指涉性，卻無法在社群平台做處理時，國安局是否有注意？

蔡明彥表示，國安局有注意到，而網路上的爭議訊息非常多，但是由國安局出面處理的會聚焦在涉及到國安層次的爭議訊息，包括汙衊元首、威脅傷害元首、傳散錯假的戰爭資訊、疫病或重大災難時散播假訊息而造成民眾恐慌、動盪，這類訊息國安局會介入。蔡明彥續表示，若要通報到司法、警察機關並請平台下架的法律要件不太充足，這類案件還沒有到污衊但又有些渲染，國安局會持續注意，也會透過與平台業者間的溝通管道，向平台說明此類新型樣態，而明年國內有大型選舉，也擔心若被動處理各個案件，國安單位承受的壓力會很大。

林楚茵續指，雖然目前針對的是中央政府，但未來若有選舉時，同樣手法可如法炮製，用來攻擊任何黨派的地方首長，嚴重干擾選舉公平性與國家安定。林楚茵也指出，這些影片拍攝手法一致，甚至在同時間大範圍的散播，若去點選這些散播的帳號或粉絲團，會發現對方不一定在台灣。若國安局已將此視為另一種灰色地帶騷擾模式，國安局應該有些跨部會協調，讓更多資訊透明化，將此類灰色地帶的惡意的騷擾，甚至惡意訊息的傳播的樣態讓更多民眾了解。

蔡明彥則回應，國安局一直有透過不同管道跟平台業者溝通，而X跟Threads等平台現在會揭露使用者的所在地，這樣透明化的趨勢是對的，國安局會持續溝通。

更多三立新聞網報導

日防長挺國防預算 藍白卻跟中共裡應外合？林楚茵：裝睡叫不醒

為謝幸恩抱不平！黃國昌心疼喊「快爆炸了」 林楚茵怒轟：我媽才要炸裂

支持行政院不副署！林楚茵：藍白惡修財劃法違反舉債上限

韓國瑜不去總統茶敘！林楚茵曝「照他意思辦卻不來」轟：耍人當樂趣嗎？

