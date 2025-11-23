謠言追追追鬼影一大堆！颱風假送雞排珍奶？闢謠TOP10揭假訊息三套路

財經中心／師瑞德報導

台灣事實查核中心「闢謠TOP10」盤點近一週社群熱傳不實訊息：從台大學生雞排承諾落空引發群眾動員，到涉日政策、黃仁勳『包廂外流』與催淚司法故事，再到炒蛋加鹽、流汗抗癌等健康謠言。查核顯示多為拼接虛構、情緒渲染，為要提醒大眾先查證再轉傳。（示意圖／PIXABAY）

社群動員變真事？近一週闢謠TOP10揭三大假訊息套路

上週社群最有感的「翻車現場」，是自稱台大大氣系學生的網友放話「猜錯颱風假就請300份雞排珍奶」，還約定11月16日在台大傅鐘發放。消息一出，現場湧入數百人排隊，甚至有人清晨6點就到，但主角直到中午都沒現身，民眾直呼被騙。這件事不只是一場玩笑落空，更直接示範了社群貼文如何在缺乏查證下，快速形成大規模動員。

涉日政治謠言趁熱上桌 「台灣有事」話題被嫁接

在日本新任首相高市早苗談「台灣有事」與集體自衛權、以及中國駐大阪總領事薛劍隔空強硬回應後，社群隨即出現多則「跟日本有關」的假訊息。像是聲稱日本大臣宣布48小時內取消非法滯留中國人簽證、全面清查在日中國人，但主流媒體與官方網站都找不到任何依據，純屬捏造。另一則「駐日代表處更名台灣遭罰7000日圓」的說法，則是把台灣代表處以法人名義移轉館產、繳納登記費用的真實背景，誤導成「被日本裁罰」。

「私人對話外流」成假訊息起手式 越像爆料越要懷疑

本週另一個高頻套路，是把訊息包裝成「密會爆料」或「私人對話外流」。例如網傳黃仁勳在台北私人包廂宴請台灣科技高層，並對中國AI、華為等發言外流給外媒。查核指出，這類內容多是挪用他過往公開受訪談話，再虛構一個不存在的聚會場景，刻意營造「內幕感」。同樣套路也出現在「約旦老師體罰被告、法官親吻手背」的催淚故事，實際源自2016年內容不完整、缺乏人物地點與記者署名的文章，早被當地查核組織否定。

健康謠言老梗再循環 跟著時事換皮上架

健康養生類假訊息依舊是最大宗。從「蘑菇和茄子一起吃會中毒」這種反覆重播的老謠言，到因芬普尼蛋議題升溫而再度冒出的「長庚醫院說炒蛋不能加鹽，會產生有毒氯氣」，全都欠缺醫療機構佐證。至於「流汗能製造抗癌血清」的說法，則過度放大小規模實驗結果：研究只是在體外觀察到特定運動後血清對癌細胞增殖有抑制效果，並不代表人體內就能「靠流汗抗癌」。運動有益健康是真的，但別把誇張結論當仙丹。

台灣事實查核中心「闢謠TOP10」盤點近一週社群熱傳不實訊息：從台大學生雞排承諾落空引發群眾動員，到涉日政策、黃仁勳『包廂外流』與催淚司法故事，再到炒蛋加鹽、流汗抗癌等健康謠言。查核顯示多為拼接虛構、情緒渲染，為要提醒大眾先查證再轉傳。（資料來源／台灣事實查核中心）

