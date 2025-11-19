謹慎審核 羅偉近日將再任命第4區市議員

舊金山市府18日舉行節日安全記者會，會後羅偉在街頭聽取民意。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）近日即將決定誰將接任因爭議辭職的第四區市議員席位。

這次任命備受關注，不僅因第四區是舊金山最穩定、最具家庭結構的選區之一，更因近日政治氛圍敏感，社區對候選人的期待空前高漲。

第四區涵蓋日落區等大片住宅區，華裔居民比例高。上周新議員因任命爭議匆匆下台，使該席位成為焦點。

市府人士透露，羅偉這次採取「極度謹慎、反覆審核的方式處理任命程序，避免重蹈前次因背景審查不足而引發的政治風暴。

上周羅偉多次公開表示，他這次將把社區意見放在決策中心位置。並也強調候選人需具備完整的紀錄透明度，無待解爭議，須真正了解第四區家庭結構與居民需求。要能與市府合作，提高日落與西區市政服務效率。

據了解羅偉在多場閉門及公開會談中，向多位社區領袖、家長會成員、商會及居民團體徵詢意見，並要求市府團隊重新檢視所有候選人背景資料。

日落區居民接受訪問時普遍表示，他們希望新議員能立刻上手。

一名在Irving街經營餐館的華裔業主吳錦芳說：「我們要的不是政治明星，而是了解店家困境、知道西區缺什麼的人。」

另一名家長則表示，日落區學校面臨教師短缺與安全議題，「我們希望新議員能真正到學校看問題，而不是在市政廳講空話。」

多名社區組織在會談中向市長提出相同重點，絕不能再出現背景審查疏失。新議員要熟悉西區議題，而不是空降，對華裔居民需求需更敏感，包括語言服務、商業街安全、校園資源等。

市府人士透露，羅偉在聽取社區意見時不只做表面，甚至要求候選人提出具體的100天施政計畫草案，以衡量其準備程度。

隨著民意與壓力同時上升，羅偉試圖在快速決定與謹慎審查間取得平衡。新任命將於近期公布，這位議員能否回應社區期待、重建民眾信心，將成為市西區的下一個焦點。

