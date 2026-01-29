證交所估今年逾15家申請創新板上市 鼓勵ETF投資

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，2025年11月開放創新板股票當沖交易，有助流動性成長，展望創新板3.0布局，林修銘預期，今年將有超過15家公司申請創新板上市，證交所推動更多ETF商品參與投資創新板，並鼓勵證券自營商投入創新板造市機制。

馬達製造和系統整合商富田電機今天上市掛牌，林修銘受邀出席，他表示，富田電機是證交所創新板3.0正式公布後，第1家成功掛牌的企業。

證交所說明，創新板從2021年7月推出至今，是政府推動AI新10大建設中「亞洲創新籌資平台」願景的重要核心，創新板3.0開放創新板股票得列入當沖交易標的，從2025年11月17日起實施。

證交所指出，開放創新板股票得列入當沖交易標的，迄今平均當沖使用比重約15%，開放當沖後成交量平均成長30%，特定個股開放當沖後成交量成長8成。

林修銘表示，開放創新板股票得當沖交易，有助流動性成長，創新板3.0讓整體交易和發行條件，等同於上市櫃，對於台灣未來新創企業，是很大的鼓舞力量。

林修銘指出，國際資本市場交易制度和條件不斷改變，大型市值公司將成未來重要主流，不只看獲利等層面，有助創新板3.0轉型以及台灣未來市場與國際接軌。

林修銘表示，未來創新板會重視新創公司的類型及未來技術開創等特質，證交所積極建構創新板生態系，推動更多ETF商品參與投資創新板，並鼓勵證券自營商投入創新板造市機制。

林修銘預期，今年將有超過15家公司申請創新板上市，涵蓋前瞻科技、智慧醫療、國防、資訊安全、人工智慧、半導體等層面，規劃有2家以上海外企業掛牌。

林修銘透露，3月開始證交所團隊將前往美東引資，在美西推廣台灣與美國資本市場合作連結，推動「亞洲創新籌資平台」及相關金融生態系及產業聚落，吸引具有台灣元素的國際公司在台掛牌。（編輯：楊蘭軒）1150129