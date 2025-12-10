證交所偕投信業者赴日推動更多跨國商品合作

證交所董事長林修銘（前排左二）偕同投信業者赴日推動跨國商品合作。

臺灣證券交易所積極推動商品國際化，落實主管機關將臺灣打造為亞洲資產管理中心的政策，林修銘董事長偕同六家臺灣投信公司（群益、國泰、中信、台新、統一、元大）赴日與東京證券交易所及多家資產管理機構交流，強化臺日市場合作。

今年9月，臺日首次啟動跨境ETF商品合作，已展現亮眼成效。於臺灣掛牌的野村日本東證ETF（證交所代碼：009812）自上市以來規模及受益單位數快速攀升，截至11月底規模成長89%，顯示國內散戶投資人對日本市場投資熱度持續提升；另一方面，日本市場對臺灣科技主題亦反應熱烈，赴日掛牌之野村臺灣新科技50 ETF（東證代碼:00412A）與國泰台灣科技龍頭ETF（東證代碼:00413A）規模同步大幅成長，分別增加410%及522%，凸顯臺日雙方投資人對彼此市場展現高度興趣。

藉由促成臺灣投信業者及日本資產管理業者之交流，使雙方更深入瞭解彼此產品特色、投資人結構、熱門商品趨勢及跨境ETF發行面與交易面之相關議題，並就未來合作方向交換意見，為後續擴大合作奠定良好基礎。本次亦於東京舉辦記者會，林修銘董事長於會中表示，臺日市場在產業布局與市場特性上具備高度關聯性，跨境合作不僅能豐富兩地資本市場商品，也能為投資人提供更具策略價值的投資選擇。亞資中心推動辦公室胡則華執行長則說明亞洲資產管理中心目的與預期效益。會中元大投信劉宗聖董事長綜觀說明臺灣ETF發展(詳次頁)，並由已有發行經驗之國泰投信分享跨境ETF發行經驗，期望借重雙方市場優勢，為投資人帶來更完善且多元的投資選擇。

展望未來，臺灣證券交易所將持續推動更多跨境合作，深化與國際主要市場之連結，透過擴大商品多樣性、強化市場制度配套及與海外機構定期交流，打造更具吸引力的投資環境，使臺灣在邁向亞洲資產管理中心的目標上持續展現實質成果。