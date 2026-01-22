證交所再出手！4檔飆股列處置名單 台玻入列

證交所與櫃買中心為替市場降溫，22日公告4檔股價異常個股列入處置名單，自23日起至2月5日分盤交易。（示意圖／東森新聞）





臺灣證券交易所與櫃買中心今（22日）公告，新增4檔股價異常波動個股列入處置名單，相關股票自23日起至2月5日，將採取分盤交易方式。

4檔飆股列入處置

此次被列入處置的4檔個股中，上市公司台玻（1802）與上櫃公司健椿（4561）皆被要求改為每5分鐘撮合一次。另外，低軌衛星概念股昇達科（3491）與玻纖布股德宏工業（5475），則採取每20分鐘撮合一次的較嚴格管控措施。

證交所指出，台玻近期股價短線漲幅過大，不僅連續多個交易日被列為注意股，近6個營業日收盤價累計漲幅超過4成，週轉率明顯放大，因此進一步納入處置名單。櫃買中心也表示，健椿同樣因成交量暴增、股價快速拉升，符合處置標準。

處置名單擴大至31檔

除上述4檔外，依證交所與櫃買中心最新統計，22日上市、上櫃及興櫃市場中，合計已有31檔股票處於處置期間，其中新入列的6檔個股為恩德（1528）、台端（3432）、建榮（5340）、心誠鎂（6934）、安葆（7792）及南電（8046）。另有6檔股票於當日為處置期最後一天，包括南亞科（2408）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、力積電（6770）、金居（8358）及昶昕（8438），預計於下一交易日解除相關交易限制。

廣告 廣告

投資有風險 請小心謹慎

更多東森新聞報導

記憶體族群劇烈波動！旺宏、彩晶、波若威將列入處置股

台股站上3萬點 林修銘：2026年是快樂的挑戰

萊爾富抽台積電股票！第2位得主出爐 只買一張就中獎

