證交所出手了！小飆股「瑞軒」被列名單 明起處置到2/10

臺灣證券交易所與櫃買中心於今（27）日公告，新增液體顯示器廠商「瑞軒」為處置名單。（示意圖／東森新聞）





臺灣證券交易所與櫃買中心於今（27）日公告，新增液體顯示器廠商「瑞軒」為處置名單，從明（28）日起將一路處置到2月10日，除了瑞軒（2489）外，還有19檔注意股。

瑞軒從明日起採分盤交易

證交所指出，瑞軒近期已連續5次被列為注意股，今日股價下跌0.65元、跌幅2.69%，收在每股23.55元，成交量達6.42萬張。盤中一度衝上24.9元，創下自2024年10月24日以來、逾2年3個月的新高。證交所表示，自明日起瑞軒採分盤交易，每5分鐘人工撮合一次。

廣告 廣告

瑞軒最近6個營業日累積收盤價漲幅達28.63%，且1月27日成交量為近60個營業日平均成交量的6.92倍，今日週轉率達10.57%，因此遭到警示，被列入處置名單。

19檔注意股一次看

證交所公布最新注意股名單，除了瑞軒外，還有19檔個股入列，包括：首利（1471）、華通（2313）、燿華（2367）、佳能（2374）、台光電（2383）、聯昌（2431）、一銓（2486）、晶豪科（3006）、事欣科（4916）、十銓（4967）、鈞寶（6155）、盛群（6202）、今國光（6209）、光聖（6442）、藥華藥（6446）、嘉雨思-創（6921）、沛爾生醫-創（6949）、美德醫-DR（9103）、明輝-DR（911608）。

更多東森新聞報導

信用保證錢怎來？國發會打包票：不質押台積電股票

PUMA變中國品牌！安踏砸563億收購近3成股權 成最大股東

佳世達斥32億元布局聲學版圖 取得東科-KY35%股權

