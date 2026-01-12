證交所出手了！記憶體廠十銓遭列處置名單

證交所今日公告，記憶體大廠十銓（4967）自1月13日起至26日為止，將正式被列入處置股票行列。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）





證交所今日公告，記憶體大廠十銓（4967）自1月13日起至26日為止，將正式被列入處置股票行列。除了十銓之外，還有多達40檔上市櫃股票被列入注意名單，顯示近期台股的波動確實不小。這不僅是一個市場警訊，更提醒了投資朋友別忘了留意漲跌幅過大可能引發的監管機制。

十銓進入交易冷靜期

根據證交所的最新公告，記憶體品牌大廠十銓科技自1月13日起至26日為止，將正式被列入處置股票行列。這段長達10個營業日的處置期間，十銓的交易方式將發生重大變更，從原本的電腦自動對單改為每5分鐘一次的人工撮合。這種分盤交易的模式旨在強迫市場降溫，避免股價在短時間內因過度投機而出現異常跳動。對於習慣快進快出的當沖客或短線交易者來說，這無疑增加了操作上的難度與時間成本。

買賣張數達標將啟動圈存機制

在處置期間，證交所也同步祭出了嚴格的資金管控措施。投資人如果每日委託買賣十銓的張數達到10張以上，或是單日累積買賣張數達到30張以上時，證券商必須先向投資人收足全部的價金或股票，也就是俗稱的「圈存」。此外，如果涉及信用交易，券商也會要求收足融資自備款或融券保證金。這項措施的主要目的是確保投資具備足夠的實質財力，避免因為違約交割而影響市場結算的安全與穩定。

注意股名單擴大至40檔

除了十銓外，台股整體的波動狀況也相當頻繁。今日公告中還有18檔上市股票與22檔上櫃股票，總計40檔股票被列為「注意股」，其中包括知名記憶體廠商旺宏（2337）以及光通訊大廠聯亞（3081）。雖然列入注意股不像處置股那樣會限制交易時間，但這代表該標的在漲跌幅、成交量或周轉率等方面已達到警戒指標。投資人在布局這些熱門股時，應更加謹慎評估風險，隨時注意後續是否會進階至處置階段。

投資有風險 請小心謹慎

