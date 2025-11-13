證交所出手！創見、華東列處置股 分盤交易至11/27

創見（2451）與華東（8110）自明（14）日起至11月27日止改採人工交易。（圖／東森新聞）





記憶體股近日飆漲，創見（2451）與華東（8110）雙雙被證交所列為處置股，自明（14）日起至11月27日止，須採人工管制之分盤撮合交易。

根據證交所公告，記憶體模組廠創見已連續3個交易日被列為注意股，今日股價收216元，本益比33.86倍，近6個營業日累積漲幅達53.91%，期間兩個營業日收盤價價差達81元，等於持股6天可獲利8萬1000元。

記憶體封測廠華東的股價漲勢更為凌厲，自10月20日以來已6度列為注意股，最近5個交易日更天天上榜。近6個營業日累積漲幅達59.34%，11月13日週轉率高達21.92%，近30個營業日起迄兩個營業日的收盤價漲幅達133.88%，60日與90日漲幅分別為221.37%與222.90%。華東今日股價漲停，收42.1元，創歷史新高，成交量達11萬2685張，本益比35.08倍。

證交所指出，創見與華東自明日起將列為處置股，採人工管制撮合（約每5分鐘撮合一次）。投資人每日委託買賣達單筆10交易單位或累積30交易單位以上者，將需繳納全部買進價金或交付賣出證券；信用交易部分須收足自備款或保證金，相關了結依規定辦理。

除創見、華東外，今日還有多檔記憶體概念股列為注意股，包括旺宏（2337）、南亞科（2408）、南茂（8150）、力積電（6770）等，顯示市場追捧記憶體族群氣氛熱絡。

其他被列為注意股的個股還包括台化（1326）、台揚（2314）、凱美（2375）、兆赫（2485）、一詮（2486）、增你強（3028）、喬鼎（3057）、大量（3167）、貿聯-KY（3665）、定穎投控（3715）、榮科（4989）、鈞寶（6155）、尖點（8021）、至上（8112）、福懋科（8131）、美德醫療-DR（9103）與同方友友-DR（911868）。證交所呼籲投資人留意風險，審慎評估投資行為。

