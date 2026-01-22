證交所前總經理朱富春因病辭世 享壽77歲

台銀證券前董座、證交所前總經理朱富春昨（21）日傳出過世消息，享壽77歲。朱富春目前仍擔任多家公司的獨立董事，他過世消息一出，這些公司也紛紛發布重大訊息公告獨董過世的消息。

證交所前總經理、集保前董座朱富春。（圖／翻攝集保周年特刊）

朱富春在國內證券界有極高輩分，因病辭世的消息一出，相關企業及市場人士表達震驚與不捨。他目前還是雙鍵化工（4764）、光禹國際（6276）及元樟生技（6884）獨立董事，3間公司也陸續發布重大訊息。

朱富春擁有國立台灣大學經濟所碩士學位，他過往最為人知的事件，就是在擔任證交所總經理任內，和時任券商公會理事長、兆豐證前董事長簡鴻文，兩人為了8億元資訊手續費爭議開戰。據悉，當時雙方人脈盡出，就連時任總統府秘書長陳師孟都出面協助協調，足見該事件影響層面甚廣。

朱富春先是進入證交所服務，之後轉任集保，再回鍋證交所擔任總經理，也擔任過集保董事長和台銀證券董事長。朱富春退休之後，出任多家公司獨董。

朱富春曾擔任過證交所總經理。（圖／翻攝證交所臉書粉專）

據悉，朱富春近期因感冒引發肺炎而住進加護病房，不幸在昨天過世，消息一出引發業界震驚與惋惜。

朱富春是高雄美濃人，1948年出生，他從業界退休非常關心美濃當地的公共事務，並且極力照顧弱勢族群。其中2021年新冠肺炎期間，美濃憨兒窯手作工房面臨經濟困難，他曾每月捐贈1萬元協助度過難關，也曾在農曆春節期間，親自南下探訪憨兒窯，還致送學員們紅包與禮物，師生們都對他非常感佩。

