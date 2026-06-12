證交所去年每股賺7.88元 股東會通過配發4.7元股利

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）台灣證券交易所今天舉行股東常會，證交所2025年歸屬母公司淨利新台幣136.45億元，較2024年略增0.7%，續創歷史新高，每股獲利7.88元。今天股東會通過每股配發現金股息3.2元及股票股利1.5元，合計每股股利4.7元。

證交所董事長林修銘致辭表示，2025年全球面臨地緣政治和貿易保護主義等多重不確定性，但台灣資本市場表現出強大韌性和成長動能，上市公司營運表現亮眼，市場交易非常熱絡。

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台灣加權股價指數2025年底達到28963.6點，創當時的歷史新高，年度漲幅超過25%，集中市場日均成交值達到4160億元。上市股票總市值達到94.36兆元，排名全球第8。

2026年雖然國際局勢充滿變數，特別是美伊衝突，加深能源波動，整個資本市場存在高度不確定性，台灣資本市場依舊憑藉產業基本面，持續精進的市場制度，有非常亮眼表現。

今年以來台股加權指數已突破4萬點，1至5月日均成交值達到9459.12億元，上市公司總市值規模進一步推進成為全球第5。證交所未來將在主管機關指導下，配合推動各項業務，協助台灣穩健朝亞洲資產管理中心的目標邁進。

證交所股東會中有股東提出，擔心無限制開放ETF，未來如果台股回檔，ETF可能變成助漲助跌的罪魁禍首。證交所總經理李愛玲回應表示，證交所積極推動多元ETF產品，如主動式多重資產ETF在市場波動大時可以發揮平衡效果，證交所正研議開放。

李愛玲表示，ETF種類非常多，有被動式和主動式，投資標的也有股市和債券等，可分散風險，避免投資過度集中，未來只要是國際上有的ETF產品類型，證交所都會研究引進。

李愛玲指出，以台股為投資標的股票型ETF為例，目前全部加起來約占台股總市值5%，占成交值7%，比例尚在可控範圍內，ETF不致於重大影響股市表現。

不過李愛玲坦承，台股成交值持續放大，今年以來台股日均成交值超過9000億元，市場交易熱絡，其中有很多新進投資人加入，證交所會持續辦理理財教育宣導。（編輯：張良知）1150612