證交所參與創新創業嘉年華「創新獨角獸新聚落」主題館獲高度關注
財經中心/綜合報導
臺灣證券交易所（TWSE）參與2025 Meet Taipei創新創業嘉年華，以「創新獨角獸新聚落」為主題打造專屬主題館，並展示臺灣創新板（tib）的全新精神象徵—tibit創新板獨角獸，吸引眾多新創團隊、創投機構、政府代表及投資人到場交流、駐足合影。今年證交所亦再度擔任Neo Star Demo Show共同推動夥伴，頒發總獎金60萬元予前三名得獎新創團隊，展現臺灣資本市場對創新創業潛力團隊的支持與鼓勵。
本次證交所專館吸引眾多觀展者洽詢上市規劃與資本市場相關議題，最熱門的內容包括創新板聚焦產業、上市條件、上市流程及專屬陪跑資源等。其中，開放創新板得為當沖標的、放寬投信投資限制、優化上市條件及提升轉板彈性等四項創新板制度升級亦備受關注。而首次在MeetTaipei亮相的創新板獨角獸tibit也成為全館人氣焦點，不僅吸引許多新創團隊與投資人拍照分享，也成功提升創新板在新創生態系中的能見度，拉近大眾與資本市場的距離。
今年證交所再度擔任Neo Star Demo Show的重要合作夥伴。證交所李愛玲總經理於頒獎典禮致詞時表示，所有參賽團隊展現出卓越的創新能量與市場潛力，是推動臺灣科技與產業向前的重要力量，創新板（tib）正致力成為新創企業的「獨角獸孵育基地」，並將以更具彈性的上市條件協助具前瞻性與高成長性的企業加速起飛。李總經理並強調，臺灣在半導體、AI、智慧製造等領域具備深厚優勢，證交所將持續攜手創投、企業與政府單位，共同打造有利於新創發展的資本市場環境，支持更多優秀團隊在臺灣茁壯，並走向國際舞台。
創新板開板以來已協助多家企業成功進入資本市場，涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等前瞻領域，展現臺灣新創研發能量與國際競爭力。未來證交所將持續深化與新創生態系之合作與交流，透過創新板與一般板共同協助更多具潛力的企業，以臺灣資本市場為起點邁向全球，朝打造亞洲獨角獸聚落的願景穩健前行。
