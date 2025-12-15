證交所宣布：華東、波若威、科嶠12/16起列處置股

台股三檔上市櫃股票因近期異常交易表現，遭證交所與櫃買中心列為處置股，自明（16）日起實施分盤交易。記憶體封測廠華東（8110）、矽光子概念股波若威（3163）及PCB股科嶠（4542）分別因不同交易數據異常被處置，交易撮合時間延長至每5分鐘一次。

台股三檔上市櫃股票因近期異常交易表現，遭證交所與櫃買中心列為處置股，自明（16）日起實施分盤交易。（圖/中天新聞資料照）

華東因近期漲幅驚人，再度被列為處置股，解禁期限最長至明年1月2日。根據證交所提供的數據，華東最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.16%，三十個營業日內的漲幅更高達139.22%，而九十個營業日內的漲幅則達325.28%。此外，其12月12日的沖銷成交量占比高達76.15%。這些數據顯示華東近期交易異常活躍，且其大股東華新麗華於12月12日宣布將轉讓3000張持股，轉讓期間至明年1月14日結束，市場因此對其後續表現高度關注。

波若威則因連續五日被列為注意股，櫃買中心決定祭出處置措施，並自12月16日起改為分盤交易，解禁期限最長至明年1月2日。若投資者單日委託量達10張以上，證券商需先收足買進價金或賣出股票。此外，波若威股價在12月15日下跌11元，收報388元，跌幅達2.76%，解禁期限最長至明年1月2日。

另一檔處置股科嶠因連續三個交易日被列為注意股，股價12月15日上漲3.6元或4.76%，收報78.9元。科嶠的處置措施將實施至12月30日，未跨年。

市場分析認為，華東近期的高成交量與大幅漲幅可能與投資者的高風險交易行為有關，而波若威與科嶠的列管則反映了交易所對市場穩定性的重視。投資者需密切關注後續交易規範及股價變動。

