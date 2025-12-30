證交所宣布 ETF分割縮短暫停交易時間

▲證交所今（30）日表示，即日起，投信執行ETF分割機制需暫停交易的時間，將縮短至四個營業日。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股ETF近年已成為我國資本市場的重要投資工具，深受不少投資人青睞，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，證交所今（30）日表示，精進ETF分割制度，即日起，投信公司執行ETF分割機制需暫停交易的時間，將由現行五個營業日縮短至四個營業日。

證交所表示，在兼顧交易秩序、風險控管及法規遵循之前提下，精進ETF分割制度，配合政策修訂相關規章。

證交所指出，今日起，投信公司執行ETF分割機制時，需停止次級市場買賣、轉換及初級市場申購贖回期間，將由現行五個營業日縮短為四個營業日。

此外，考量ETF辦理分割或反分割作業停止次級市場買賣期間，若遇天然災害侵襲致證交所集中交易市場休市，當日應屆交割款券順延辦理，對ETF受益人名冊產製時程影響程度不一，可能有停止買賣日期及新受益憑證上市買賣日期需順延之情事，證交所增訂投信公司得視情形申請相關時程順延。

證交所表示，為配合主管機關打造亞洲資產管理中心之政策目標，將持續滾動檢視並優化ETF相關制度，強化市場基礎建設，提升我國資本市場競爭力與國際能見度。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

