證交所年度證券商高層座談會登場 聚焦資本市場深化與亞洲資產管理中心布局

證交所外觀。資料照



臺灣證券交易所今（12）日於臺北喜來登飯店舉辦「114年度證券商負責人業務座談會」，金管會主委彭金隆與證期局長高晶萍親自出席，與逾百位證券商董事長、總經理及周邊單位主管交流市場發展趨勢、政策方向及監理重點。證交所表示，該座談會自82年起每年舉行，象徵主管機關及交易所高度重視業界意見，並與券商攜手推動更優質的資本市場。

證交所董事長林修銘指出，在全球市場震盪、美國關稅調整及國際政治局勢變化下，台灣資本市場仍展現強大韌性。上市櫃總市值截至11月底突破90兆元、位居全球第8名，集中市場日均成交值達4,091億元，證券商前10月稅後淨利累計達876億元，凸顯台股動能強勁。

廣告 廣告

林修銘表示，證交所今年持續推動多項市場制度優化，包括活化臺灣創新板及啟動「亞洲創新籌資平台」，並開放主動式ETF、被動式多資產ETF掛牌，使ETF成為市場成長引擎。目前主動式ETF已達11檔、規模突破千億元，亦成功促成台日跨境ETF雙向掛牌，並積極擴大國際投信合作。

為推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，證交所7月於高雄啟動資產管理中心專區，已有7家券商取得試辦許可；9月並成立推動辦公室，提供業者與投資人一站式服務，吸引更多國際資金進場。林修銘強調，未來將持續協助優質企業掛牌、提升籌資彈性並深化國際連結，打造更具韌性的市場生態。

金管會主委彭金隆致詞時表示，台灣企業具有高度競爭力，在全球政經不確定下仍展現強大資本市場實力。面對政府推動資產管理中心政策，他強調台灣已具備「天時、地利、人和」條件，正是推動轉型關鍵時刻。他也呼籲金融業積極吸引年輕人才加入，共同形塑金融產業新格局。金管會預計於明年初提出「金融市場卓越發展計畫」，全面規劃未來金融與資本市場樣貌。

證券商公會理事長陳俊宏代表業者提出多項建議，包括完善交割結算基金調整緩衝期、放寬複委託與外匯功能、鬆綁證券商負債淨值倍數規範及構建合理證交稅率等，盼能協助壯大券商競爭力並推升整體市場量能。

本次座談會在熱烈討論中圓滿落幕。證交所表示，將持續蒐集業者建言並納入制度精進方向，與主管機關及證券業攜手推動台灣資本市場朝向更多元、更國際化的目標邁進。

更多太報報導

鹹粥嬤之孫遣返回台 羅文嘉：法律應給他處罰「該被關心的是阿嬤」

玩家別錯過！Epic Games《霍格華茲的傳承》限時1週免費下載

配合中捷綠線延伸! 台化啟動資產活化 彰化廠21公頃周邊土地將公開招標