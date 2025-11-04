證交所招募新人 除了創新這次連建築專長都要

〔記者陳永吉／台北報導〕在AI等新興科技重塑全球資本市場的浪潮下，臺灣證券交易所宣布啟動2025年新進人員招募甄選，廣邀各領域具備數據思維與創新精神的優秀人才加入，成為推動證交所數位轉型的重要力量，攜手共同打造創新板為亞洲那斯達克，推動臺灣成為亞洲資產管理中心，以國際化視野蓄積資本市場創新動能。

證交所本次預計擴大招募會計、法律、財金、企劃、資訊、建築及技術員共七大領域人才，包括：會計人員、法務人員、市場管理人員、金融商品管理人員、金融科技人員、業務規劃人員、應用系統開發人員、資通安全人員、系統與網路管理人員、系統操作與程式開發人員、建築與裝修規劃人員、總務行政人員及護理人員。

廣告 廣告

證交所表示，面對全球資本市場加速數位化與智能化的時代趨勢，具備整合思維、創造力與跨領域能力的複合型人才，將成為證交所轉型升級的關鍵戰力，期待具財務金融X資訊科技、證券市場X數據分析、金融商品X市場推廣等多元背景的各界菁英加入證交所，發揮靈活的適應力與團隊協作的溝通能力，成為推動市場跳躍式成長的新戰力，更為我國市場注入永續活力。

證交所本次新進人員招募甄選報名期間，自今年11月4日(星期二)起至11月21日(星期五)止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213。

【看原文連結】

更多自由時報報導

勞動基金前9月大賺5588億元 新制勞退平均每人分紅逾2.8萬元

台股收盤》晶圓雙雄、南亞科、華邦電爆量拉尾盤 指數翻紅收漲101點

普發1萬11/5開放登記 8大公股銀行加碼優惠一次看

焦點股》神達：揮軍美國展會 飆出歷史新天價

