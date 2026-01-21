證交所挺碳權所 攜手中興大學引領農業碳金新未來

碳交所與中興大學主辦的自然碳匯論壇21日(午)於台中舉行

面對全球持續極端氣候變遷造成的影響，臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所始終致力於淨零永續低碳的議題。21日下午在其支持推動下，由國立中興大學與南畝王生物科技公司承接執行之「第二屆淨零轉型暨自然碳匯與碳權發展趨勢論壇」，於臺中李方艾美酒店舉行。本屆最大的亮點邀請到來自荷蘭，國際上自然碳匯認證機構PetersonSolutions與ControlUnion的重要成員進行分享，開啟臺灣與國際碳權與再生農業實務經驗的深度對話。

本次論壇由臺灣碳權交易所陳脩文總經理、國立中興大學研發長-宋振銘教授等貴賓共同主持開幕式下展開。與會的來賓匯集臺灣與國際自然碳匯、再生農業與碳權驗證領域重量級專家，吸引企業永續主管、農企業負責人、農民團體及碳管理專業人員踴躍參與，共同探討臺灣農業如何在全球淨零與碳市場浪潮中創造新價值。

臺灣碳權交易所總經理陳脩文於致詞中指出，國際上的大廠如google提出於2030年達成淨零目標、微軟更積極將於2030年達到負碳排。而要如何達到淨零負碳排，均須透過碳權的抵換完成，自然碳匯（如森林、土壤與農業生態系）就是未來重要的趨勢。這兩年來自然碳匯國內的政策在國內包括環境部、農業部、內政部、海委會等機構，全面性地展開政策相關規劃。證交所與碳交所目前在臺灣宜蘭與雲林都有「自然碳權共生聯盟」的行動，透過森林經營與農業土壤改善等更積極的作為。

碳交所總經理陳脩文致詞強調目前協同各部會舉行碳權的政策推展

中興大學研發長宋振銘表示：「本次論壇能邀集國內外專家共同交流，正是展現中興大學以研究支撐產業、以知識回饋社會的重要實踐。」農業不只是糧食安全，更是戰略目標。他強調中興大學以農立校，長期深耕森林、土壤與農業永續研究，期盼透過與臺灣碳權交易所的合作，將學研能量轉化為制度與產業應用，為我國自然碳匯與碳權發展貢獻實質力。更重要是臺灣自然碳匯的方法學能與國際接軌，讓農民除了能守護土地外，更能開創新的收入與價值。

國際實務與臺灣科研接軌 打造可交易的自然碳匯

本屆論壇最大亮點，開啟臺灣與國際碳權與再生農業實務經驗的深度對話。邀請來自國際上自然碳匯認證的重要機構：荷蘭 PetersonSolutions集團印度分公司總經理DebopriyaBhattacharyya博士，線上分享全球企業如何透過再生農業與自然碳匯專案，將農場管理、供應鏈與碳權市場整合，並以其過去主導百事公司（PepsiCo）永續農業計畫的經驗，說明企業如何以農業轉型創造可量測、可驗證、可交易的碳效益。來自荷蘭商 ControlUnion馬來西亞與巴布亞紐幾內亞董事總經理 Supun，Nigamuni從國際第三方驗證機構角度，深入解析， VCS（Verified，Carbon，Standard）與 GS（Gold，Standard）， 等全球主流自然碳匯方法學，協助與會者理解農業與林業如何進入國際碳市場，並確保碳權的可信度與市場價值。

荷蘭 Peterson Solutions集團印度分公司總經理 Debopriya Bhattacharyya博士，線上分享國際再生農業經驗

從森林到土壤 臺灣自然碳匯正式邁向國際舞台

在臺灣端的專業分享中，國立中興大學森林學系終身特聘教授柳婉郁， 以「從碳量到碳額度」為主題，剖析森林碳匯如何轉化為國際可認證的碳權資產，說明臺灣林業在全球淨零路徑中的戰略角色。另由農業部農業試驗所研究員陳琦玲， 從發表臺灣土壤碳匯方法學與實務應用成果，展示臺灣農田如何透過科學化量測、監測與驗證機制，成為碳權市場中的新型「碳金資產」，為農民與農企業創造永續收益。

臺灣碳權交易所：讓農業成為淨零時代的價值創造者

作為臺灣碳權交易的政府代表「臺灣碳權交易所」表示，本次論壇是第二次與中興大學及臺灣推動自然碳匯的先驅南畝王生技公司的持續性合作，再次成功串聯起國際方法學、驗證制度與臺灣在地農林科研能量，為臺灣自然碳匯與農業碳權奠定關鍵基礎。未來臺灣碳權交易所與國立中興大學將持續與學研單位與產業合作，推動更多農業與森林碳權專案進入市場，協助企業達成淨零目標，同時為農業創造全新的「碳金經濟」 ，也為農民與農業產業開創永續新商機，讓土地不僅生產糧食，也生產永續與價值，讓臺灣在全球碳權與綠色經濟版圖中占有一席之地。