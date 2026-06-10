證交所推動地球特攻隊 回收藝術工作坊實踐循環再生

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

證交所打造「回收藝術工作坊」，激發同仁對廢棄資源的全新想像。

▲證交所打造「回收藝術工作坊」，激發同仁對廢棄資源的全新想像。

臺灣證券交易所2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動掀起綠色浪潮！證交所秉持「一地球、二倡議、三宣導、四行動」的核心架構，致力將永續理念融入日常。為呼應世界環境日，本次啟動「二大倡議」主題活動，打造「回收藝術工作坊」。活動以「無塑日 × 保育海洋」為核心，採取「知能講座」與「美學手作」並進模式，激發同仁對廢棄資源的全新想像，攜手擁抱低碳循環的生活哲學。

廣告 廣告

在海洋塑膠污染備受關注的當代，賦予回收資材第二生命已是永續發展的重要課題。本次活動聚焦跨領域資源整合，將海廢、廢棄漁具（如保麗龍、浮球）及農業剩餘資材，轉化為兼具美感與教育意涵的創作媒材，引領同仁在體驗中體會物質如何跨越「耗損丟棄」的傳統框架，邁向「資源再生」的綠色旅程。

本次工作坊亮點為「植感香氛Memo夾」創意手作。在講師深入淺出的帶領下，同仁化腐朽為神奇，將環境負擔轉化為充滿生活品味的減碳小物。作品巧妙運用PCR再生塑木築起底座，結合回收牡蠣殼特製的香氛擺飾，並融入親手繪製的多肉植物，打造專屬桌面風景。從環境包袱到精緻擺飾，同仁不僅見證了物質生命週期的延長，更將環保基因自然植入日常美學中。

證交所強調，期盼透過工作坊體驗，讓永續成品陪伴同仁的辦公與居家時光，使減塑漣漪持續擴散。這不僅是證交所對 SDGs 12 (責任消費及生產) 及 SDGs 14 (保育海洋生態) 的具體承諾，更透過現場交流凝聚減塑共識，共同孕育具備綠色素養與實踐力的企業文化。

2026年「地球特攻隊」永續列車將持續前行，未來將以更多元創新的企劃厚植組織綠色量能。證交所承諾，除持續發揮金融影響力引領產業落實 ESG 願景，更將由內而外深化綠色企業根基，與社會各界齊心為臺灣勾勒具韌性的永續新藍圖。