證交所擴大招商 首發日本橫濱舉辦說明會

（中央社記者曾仁凱台北3日電）台灣證券交易所積極建立更具國際競爭力的資本市場，放寬外國企業來台掛牌相關制度，為擴大招商，今天宣布首發日本橫濱舉辦說明會，向在日企業介紹台灣資本市場優勢與多元籌資工具，吸引多家日本企業參與。

證交所上市二部經理田建中表示，台日雙方有緊密的經貿往來，台灣是日本第4大經貿夥伴，日本更是台灣的第3大經貿夥伴，而雙方在資本市場也有長久合作，有日本企業在台灣掛牌。

田建中指出，今年9月，台日開始ETF相互掛牌，至今2個多月，日本投資台灣ETF規模成長約500%，顯示日本投資人對台灣市場的興趣。

證交所表示，台日兩地資本市場合作多年，2000年台灣證交所與日本交易所就簽署第1份合作備忘錄，雙方在商品研發、行銷推廣等面向密切交流。此次橫濱說明會，證交所更進一步介紹台灣資本市場的競爭優勢，如高效率的審查流程、具流動性的市場結構，與國際級投資人組成。中介機構也分享企業跨境上市的實務流程與法遵要點，協助台商企業評估來台募資的可行性。

證交所此行也同步拜會多家在日企業與創投機構，建立長期溝通橋梁，尋找具成長潛力的上市標的。

此次赴日本橫濱舉辦「發掘新世代日本優質台商．前進台灣資本市場」說明會，由證交所與康和證券、勤業眾信會計師事務所，及協合國際法律事務所共同主辦，包括日本台灣商會聯合總會總會長洪益芬、台北駐日經濟文化代表處次長李承芸等貴賓出席。（編輯：黃國倫）1141203