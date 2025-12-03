證交所擴大招商 首赴日本橫濱舉辦說明會吸引多家企業參與

證交所外觀。陳品佑攝



臺灣證券交易所持續強化國際布局，近日首度前往日本橫濱舉辦招商說明會，將會計師、證券商與律師等專業團隊一同帶往當地，以「發掘新世代之日本優質臺商・前進臺灣資本市場」為題，向在日臺商及日本企業介紹臺灣資本市場優勢、多元籌資工具與上市環境，活動吸引多家企業參與。

此次說明會由證交所、康和綜合證券、勤業眾信聯合會計師事務所與協合國際法律事務所共同主辦，日本臺灣商會聯合總會總會長洪益芬及臺北駐日經濟文化代表處次長李承芸亦到場致意。洪益芬指出，日本臺商總會肩負向在日臺商傳遞商機的任務，本次聚集多位專家與上市輔導單位，將有助擴散臺灣資本市場的最新發展與機會。

證交所上市二部經理田建中於會中強調，臺日經貿往來緊密，雙方近年在資本市場合作更顯深化。今年9月起啟動臺日ETF相互掛牌後，日本投資臺灣ETF規模在短短兩個多月即成長約500%，顯示日本投資人對臺灣市場高度肯定。他並表示，企業若要追求長期發展與永續治理，充分運用資本市場將是重要關鍵。

證交所說明，臺灣資本市場具審查效率佳、流動性高、投資人組成國際化等優勢；中介機構亦在會中解析跨境上市流程、法遵要點，協助企業評估來臺掛牌的可行性。會後證交所同步拜會多家在日企業與創投機構，持續建立溝通管道、物色具成長潛力的標的。

近年證交所積極推動制度國際化，除放寬外國企業上市規範，也透過創新板改革吸引前瞻產業來臺募資。證交所表示，隨著市場透明度與國際化程度提升，臺灣已成為海外臺商重要的募資平台，也將成為亞洲企業布局資本市場的理想落點。

