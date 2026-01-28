證交所攜手文總推「創新辦桌」企劃 要挖掘台灣各領域獨角獸

證交所力推台灣新經濟產業發展，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的創新企業，以「台灣創新板」作為加速進入資本市場的路徑。證交所攜手文化總會，今天(28日)推出全新影像企劃《創新辦桌》，希望透過文化與影像拋磚引玉，挖掘台灣各領域的創新精神與能量，找尋下一個「獨角獸」。

證交所創新板從2021年7月推出至今，是政府推動AI新十大建設中「亞洲創新籌資平臺」願景的重要核心，期盼能透過創新板孕育更多元的新創力量，形塑「護國神山群」。

證交所為了讓創新板的形象更親民，攜手文化總會，推出《創新辦桌》影像計畫，希望透過文化與影像拋磚引玉，發掘各領域無所不在的創新精神與能量。《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的辦桌文化，將一道道料理及人與人的溫暖交流化為創意與產業。

每一集影片以不同產業與專業背景的創新者為主角，透過對話與紀錄片形式，分享冒險拓荒的行動模式與突破重圍的思考方向，讓觀眾在貼近日常的敘事中，理解創新板的核心價值，不只是科技的更迭，更是一種「願意且有能力改變」的精神。證交所董事長林修銘說：『(原音)我們希望藉由影片的拍攝跟宣導，讓台灣有更多新創的故事，大家來分享，然後拋磚引玉，把這樣的一個新創的心態文化來播種在台灣的每一個角落。我想這有別於我們過去資本市場的資金或者是科技等等，相對的從一個文化的角度的切入，讓台灣新創的種子，能夠在每個角落生根。』

首集主角FOCASA成立於2011年，是台灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，並參與超過240個國際藝術節。影片內容中揭露了他們從無到有的努力過程，以及「傳統馬戲」和「當代馬戲」的差異。成員從街頭特技、電影替身出身，一步步走進國家級劇場，打造出一座專屬於台灣的「馬戲棚」。(編輯：宋皖媛)