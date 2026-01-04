證交所支持NTSO推動「愛‧樂 無限」公益賞樂計畫 2025年以音樂陪伴超過千人走進音樂會現場

由NTSO國立臺灣交響樂團與臺灣證券交易所攜手推動的「愛‧樂 無限」公益賞樂計畫，於二○二五年度持續以音樂實踐文化平權、深化文化近用；該計畫透過音樂會欣賞結合演前導聆、劇場禮儀教育與表演藝術場館巡禮，邀請偏遠地區學校師生及弱勢、社福團體走進音樂廳，實際體驗專業演出，讓音樂成為連結社會、傳遞關懷的重要力量。(見圖)

主辦單位今(四)日說明，二○二五年度計畫共辦理十三場音樂會欣賞活動，累計邀請三十五所偏遠地區學校師生及弱勢與社會福利團體參與，總計一千零七十八人次走進全臺九座表演藝術場館欣賞演出；在證交所持續挹注資源支持下，該計畫得以穩定推動並延續辦理，讓更多偏遠地區與弱勢族群實際欣賞音樂會、走入專業表演藝術場館，具體落實文化平權目標。

在節目規劃上，「愛‧樂 無限」計畫涵蓋NTSO樂季音樂會、國際名家演出及節慶音樂會等多元類型，參與者不僅現場欣賞由國臺交首席客席指揮水藍（Lan Shui）領銜指揮之音樂會，亦聆賞包括維也納愛樂樂團首席萊納‧霍內克（Rainer Honeck）與長笛首席卡爾‧海因茨‧舒茲（Karl-Heinz Schutz）、紐約愛樂長號首席喬瑟夫‧阿雷西（Joseph Alessi），以及古典音樂名家王健、魏靖儀等音樂家之精采演出；另亦納入多場主題式企劃音樂會，包含《歡慶‧神聖的火花‧小約翰‧史特勞斯200週年》、《韓德爾〈彌賽亞〉選粹暨聖誕交響音樂會》、《講座音樂會-來自北歐》及《先鋒之聲：從20世紀出發》，引導參與者在多樣曲目中認識不同音樂風格與時代脈絡。

除音樂會欣賞外，國臺交亦安排專業講師於演出前進行曲目導聆解說與劇場禮儀教育，針對學童與首次進入音樂廳的觀眾，說明音樂欣賞重點與觀演禮儀，協助建立基礎聆賞能力，提升整體觀演品質；另結合表演藝術場館導覽，引導參與者認識劇場建築與觀演環境，其中五月十八日於臺中國家歌劇院的口述影像導覽，透過輔具觸摸體驗，協助視障參與者認識建築特色與劇場機能，打破藝術的距離。整體配套不僅有效降低藝文參與門檻，亦進一步強化藝術教育的深度與延續性。

多數參與者在活動後填寫的學習單中，對「愛‧樂 無限」計畫表達高度肯定，回饋內容普遍表示，感謝國臺交與證交所提供難得機會，讓其能實際走入音樂廳欣賞演出；亦有多位參與者提及演奏表現精彩動人、場館導覽規劃用心，並肯定演前導聆內容深入淺出，有助於理解音樂與演出脈絡，提升整體觀演體驗。

國臺交強調，「愛‧樂 無限」公益賞樂計畫不僅是一項音樂推廣活動，更是一項長期的文化陪伴行動；感謝臺灣證券交易所以實際行動支持藝術教育與文化平權，讓音樂成為連結社會的重要力量。未來國臺交亦將持續在證交所的支持下，深化企業與藝術的合作模式，拓展藝文資源的社會影響力，讓愛樂的種子在全臺各地持續萌芽。