證交所新春揭藍圖！喊話市值衝百兆 全球排名劍指第六

財經中心／余國棟報導

證交所董事長林修銘指出，今日早盤台股再創歷史新高至30,593點，市值挑戰100兆元，全球排名也進一步衝上第7名。台股總市值正向100兆元關卡邁進。（圖／記者余國棟攝影）

資本市場熱度持續升溫，2026年新曆年開年，台股一馬當先，一舉站上3萬點整數大關。臺灣證券交易所今（8）日舉辦歲末新春活動，回顧2025年台股在動盪國際政經環境中逆勢走高的表現。董事長林修銘指出，今日早盤台股再創歷史新高至30,593點，市值挑戰100兆元，全球排名也進一步衝上第7名。台股總市值正向100兆元關卡邁進，全球交易所排名已由第八名推進至第七名，上市日均成交值更突破8,000億元天量。

回顧2025年，台股交出亮眼成績單，加權股價指數全年收在28,963.6點，創下歷史新高，上市公司總市值突破94兆元，帶動台股規模躍升為全球第8大市場。進入2026年後，資金動能延續，短短數個交易日內，加權指數便一舉突破3萬點關卡，盤中更刷新至30,593點的新高水準，市場普遍關注台股市值是否有機會提前叩關100兆元，並推動全球排名再往前挺進。

除了指數與市值表現突出，證交所指出，2025年市場多項關鍵數據同步改寫紀錄。全年上市股票日均成交值達4,160億元，創下歷史新高，顯示市場流動性明顯提升；籌資市場同樣熱絡，全年申請上市家數達45家，為2008年以來新高，IPO籌資金額約850億元，也刷新歷史紀錄，顯示企業對資本市場的信心明顯回溫。

ETF市場持續扮演資金聚焦的重要角色，截至2025年底，上市ETF資產規模已達4.63兆元，較2014年成長27.7倍。證交所去年成功推出首檔主動式ETF與被動式多資產ETF，並完成台日ETF雙向掛牌，進一步擴大商品多元性，吸引更多中長期資金進場布局。

資本市場成果逐步向全民擴散。統計顯示，截至2025年底，全台證券開戶人數已達1,377萬人，占總人口比重接近六成。上市公司全年發放現金股利約2.1兆元，定期定額投資金額與零股交易金額皆呈現倍數成長，不僅讓投資人分享股市成長果實，也帶動證交稅隨市場活絡而增加，形成正向循環。

展望未來，林修銘表示，證交所將持續聚焦四大核心策略，包括推動亞資中心政策、打造亞洲那斯達克、提升市場效率，以及深化永續與數位轉型。隨著AI浪潮與全球供應鏈重組趨勢持續發酵，台灣在關鍵產業鏈中的地位更加穩固，資本市場具備扎實基本面與高度國際連結。站在台股突破3萬點的新起點，證交所直言，2026年將是一場快樂的挑戰，目標不僅守住成果，更要推動台股向全球市場穩步前進。

