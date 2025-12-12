證交所發布「CDP對應IFRS S2相關問題解析報告」 協助企業接軌國際永續揭露

為協助企業準備IFRS永續揭露準則中有關氣候議題之揭露，證交所攜手全球最大環境資訊揭露平台CDP，以及其臺灣合作夥伴BCSD Taiwan，共同完成並發布「CDP對應IFRS S2相關問題解析報告」，提供企業永續實務及揭露參考。

本次報告以2024年實際回覆CDP氣候變遷問卷且資本額達一定規模之上市公司為分析對象，系統性對照CDP問卷內容與IFRS S2準則之核心揭露要求，針對治理、策略、風險管理，以及指標與目標等面向進行整體檢視，協助企業了解自身在未來適用IFRS永續揭露準則前的準備情形，並作為後續精進揭露品質的重要參考。

報告結果顯示，臺灣大型企業在氣候相關資訊揭露方面已奠定良好基礎，多數企業已建立揭露架構，並開始由董事會或高階管理階層關注氣候議題，顯示企業對氣候議題之重視程度已明顯提升。整體而言，臺灣企業目前已具備與國際揭露趨勢接軌的良好起點。報告亦指出，隨著 IFRS S2對於氣候治理、財務影響分析、情境分析，以及目標與績效追蹤提出更高期待，未來企業可進一步深化董事會與高階管理階層在氣候議題上的決策角色，加強中長期氣候風險與機會的量化分析，透過更系統化的績效追蹤，提升資訊的可比性。

CDP問卷作為與IFRS S2高度對應的國際工具，已成為企業盤點現況、提升準備度的重要橋梁。近年來，臺灣企業在CDP問卷評比中的整體表現亦持續精進，A級企業家數逐年成長，反映企業在氣候治理、減碳策略及資訊透明度方面的努力成果。證交所表示，透過與CDP及BCSD Taiwan的合作，持續提供宣導課程資源，已協助企業逐步提升揭露品質，並在國際永續評比中展現臺灣企業的競爭優勢。

除本解析報告外，證交所亦已於北、中、南地區辦理多場實體課程，協助企業深入理解CDP 問卷的設計邏輯與重點題型，以及其與IFRS S2準則的對應關係。相關課程內容皆已置於「證交所WebPro影音傳播網-公司治理宣導」專區，提供企業隨時線上學習與運用。

證交所指出，未來將持續整合研究成果、課程活動與數位資源，協助企業在接軌國際永續揭露準則的過程中更加穩健，也進一步鞏固臺灣資本市場在全球永續發展浪潮中的競爭力。