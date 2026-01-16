證交所組織大改組 新設金融商品部、成立數位資安部

證交所外觀。資料照



臺灣證券交易所今天宣布啟動組織調整，自民國115年1月19日起正式實施新組織架構。證交所指出，距離上一次於2014年（民國103年）調整組織已逾十年，面對AI等新興科技加速落地、金融商品日益多元，以及組織需更具敏捷性的發展需求，此次調整旨在以組織升級支援長期發展策略，強化我國資本市場競爭力。

證交所表示，本次組織調整重點共有三大方向。首先，新設「金融商品部」，整併原分散於各單位的商品研發、審查與交易等相關業務，提供金融商品一站式服務，藉此提升商品推動效率，協助臺灣由傳統交易中心邁向「亞洲資產管理中心」的定位。

其次，原「資訊服務部」更名為「數位資安部」，並擴大職掌，統整資安治理、數位轉型與AI相關業務。證交所指出，此舉不僅是組織名稱調整，更代表思維與使命的升級，未來將透過專責化運作，全面提升資訊安全防護能量，並強化AI與數位應用在資本市場的落地實踐。

第三，證交所同步廢除「秘書部」，原有三大業務及人員依屬性分別併入相關部門，藉由整併後勤與支援單位，提升跨部門協作效率與組織運作的敏捷度。

