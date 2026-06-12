證交所股東會通過去年盈餘每股配發股利4.7元

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證交所召開股東會，由董事長林修銘（左四）主持。

▲證交所召開股東會，由董事長林修銘（左四）主持。

台灣證券交易所今（12）日召開股東常會，通過去年盈餘每股配發股利4.7元，其中現金3.2元、股票股利1.5元；證交所去年歸屬母公司淨利新台幣136.45億元，較2024年略增0.7%，續創歷史新高，每股獲利7.88元，董事長林修銘表示，台股今年表現亮眼，日均成交值近兆元。和去年同期的3,310億元相比，日均量增加6,144億元，年增185.6%，看好今年集中市場蓬勃發展。

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林修銘指出，2026年雖然國際局勢充滿變數，特別是美伊衝突，加深能源波動，整個資本市場存在高度不確定性，台灣資本市場依舊憑藉產業基本面，持續精進的市場制度，有非常亮眼表現。

今年以來台股加權指數已突破4萬點，1至5月日均成交值達到9459.12億元，上市公司總市值規模進一步推進成為全球第5。證交所未來將在主管機關指導下，配合推動各項業務，協助台灣穩健朝亞洲資產管理中心的目標邁進。

會中有股東提出，擔心無限制開放ETF，未來如果台股回檔，ETF可能變成助漲助跌的罪魁禍首。證交所總經理李愛玲表示，證交所積極推動多元ETF產品，如主動式多重資產ETF在市場波動大時可以發揮平衡效果，證交所正研議開放。

李愛玲表示，ETF種類非常多，有被動式和主動式，投資標的也有股市和債券等，可分散風險，避免投資過度集中，未來只要是國際上有的ETF產品類型，證交所都會研究引進。

李愛玲指出，以台股為投資標的股票型ETF為例，目前全部加起來約占台股總市值5%，占成交值7%，比例尚在可控範圍內，ETF不致於重大影響股市表現。

不過李愛玲也認為，台股成交值持續放大，今年以來台股日均成交值超過9000億元，市場交易熱絡，其中有很多新進投資人加入，證交所會持續辦理理財教育宣導。