證交所賀歲藏玄機！春聯四字被瘋解 紅包袋還能當立牌

財經中心／余國棟報導

隨著2025年進入倒數尾聲，為迎接嶄新一年的到來，台灣證券交易所提前賀歲，特別製作以「福馬」為主題的春節紅包袋、吉祥賀卡及春聯，向廣大投資人與民眾傳遞新年祝福與節慶喜氣。展望新的一年，證交所將持續精進各項服務，為投資大眾創造更豐碩的成果。

本次推出的2026年馬年紅包袋採用橫式設計，整體風格典雅大方，袋面運用局部上光工藝呈現證交所LOGO圖標，展現細緻光澤層次；中央福馬意象以俐落線條描繪，並搭配質感霧金燙印，象徵奔騰向前的動能，寓意新年吉祥富貴、好運不斷。

廣告 廣告

紅包袋內附的吉祥賀卡，延續證交所多年來貼附「一元復始、富貴圓滿」一元硬幣的特色傳統，傳遞平安順遂的祝福；今年更升級為可拆式立牌設計，投資人可將福馬意象立於桌面或玄關，不僅增添節慶氛圍，也兼具收藏與展示價值，象徵一整年的好運相隨。

證交所提前賀歲迎馬年，熱門搶手的紅包袋與春聯限量推出，歡迎民眾免費索取，數量有限，領完為止。（圖／證交所）

此外，證交所特別邀請書法家李郁周先生親筆揮毫「驊騮運利」春聯，筆勢奔放穩健，將駿馬昂首奔馳的氣韻融入字裡行間，寓意新的一年如駿馬奔騰、運帶財來，象徵財運與事業運雙雙到位，也寄寓證交所在新的一年引領臺灣資本市場飛躍前行、更創榮景的期許。

值此歲末年終之際，證交所透過紅包袋、吉祥賀卡與春聯所組成的迎新賀歲組，結合文化美感與祝福寓意，陪伴民眾以吉祥、充滿希望的氣象迎接2026年。馬年紅包袋及春聯已陸續配送至全台證券商營業據點，民眾亦可自即日起，前往證交所101大樓2樓投資人服務櫃檯免費索取，為年節增添喜氣，歡迎各位把握機會，迎春納福。(紅包袋及春聯熱門搶手，數量有限，領完為止)

更多三立新聞網報導

台股盤前／交投清淡美股熄火！台指夜盤小漲31點 週一台股開盤拚續攻

盤後籌碼／台股盤中創新高！外資小買超83億 買盤集中這5只

2026要賺錢提前卡位！這6檔暴增9.6萬人 下半年受益人創高

高市接棒安倍經濟學！資金風向大風吹 它們成投資新寵

