證交所逾10年首度組織調整 新設金融商品部

（中央社記者曾仁凱台北16日電）台灣證券交易所今天宣布組織調整，新設金融商品部，提供金融商品一站式服務；另外原資訊服務部更名為數位資安部，統整資安治理、數位轉型及AI業務。

證交所表示，自2014年組織結構調整迄今，已運行超過10年，面對AI等新興科技從推動到落地、金融商品多元化的發展趨勢，以及組織敏捷迅速成長等需求，將自1月19日起正式啟動新的組織結構。

證交所指出，這次組織調整重點包括新設金融商品部，整併商品研發、審查及交易等業務，提供金融商品一站式服務，協助推動台灣由交易中心轉為資產管理中心。

證交所原資訊服務部更名為數位資安部，統整資安治理、數位轉型及AI業務，進行思維與使命的升級，強化業務專責性及提升資安防護能量。

另外證交所廢除秘書部，原3大業務及人員依屬性分別併入相關部門，整併後勤單位業務，提升跨部門運作的敏捷度。

證交所表示，這次組織架構升級轉型，除透過組織優化來提升運作效能外，也兼顧業務創新與數位韌性，期能引領台灣資本市場朝多元化、數位化與國際化邁進，加速成為領航亞洲的資產管理重鎮。（編輯：林家嫻）1150116