證交所首屆ESG評鑑指標 新增項重視生物多樣性、職場人權和設置永續長

證券交易所發布「第一屆ESG評鑑指標」，新增項目與國際趨勢同步。

昨（30）日總統賴清德召開「國家氣候變遷對策委員會」第5次會議，「核能議題」以及「近零碳建築旗艦計畫」為矚目焦點；今（31）日證券交易所也馬不停蹄，發布首屆評鑑指標，讓企業ESG推動亦有遵循所本。

為鑑別上市（櫃）公司於ESG各面向永續發展表現，並提供投資人進行ESG投資決策參考，今（31）日證券交易所發布「第一屆ESG評鑑指標」，共計三大構面75項指標，並預計於116年4月底前公布115年度評鑑結果。ESG評鑑主要增修如下項目：

1、環境面（E）強化生物多樣性：除將「揭露廢棄物總重量」及「供應商管理政策對環境面議題要求」由原指標拆分外，亦新增「制定推動循環經濟或廢棄物管理政策」、「揭露能源使用狀況」、「訂定生物多樣性政策或承諾」及「訂定推動自然碳匯策略與措施」之指標。

2、社會面（S）深化職場人權保障及支持新創：新增「訂定人權盡職調查」、「提供友善婚育或家庭照顧措施」、「依性別及年齡揭露員工離職率與變動原因」、「揭露投資人議合情形」及「揭露投資國內創新型新創事業情形」指標，並將「勞退新制雇主提繳優於法令之情形」列為進階加分要件。

3、治理面（G）強化公司落實庫藏股買回計畫目的與執行，並提升其永續發展事務治理強度及永續資訊揭露品質：新增「買回庫藏股目的為轉讓員工且平均執行率達90％以上，或揭露買回期間每日實際執行情形」及「設置永續長且定期於董事會報告永續發展事務執行情形」指標，並將「參考SASB準則揭露行業指標且取得第三方確信或保證」列為進階加分要件等。

